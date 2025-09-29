YouTube, propiedad de Google, acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el presidente Donald Trump debido a la suspensión de su cuenta en 2021, luego del ataque al Capitolio federal del 6 de enero de 2021.

Según documentos presentados ante un tribunal federal en California, 22 millones de dólares del acuerdo serán destinados al Trust for the National Mall para ayudar a financiar la construcción del Salón de Fiestas de Estado de la Casa Blanca. El resto del monto irá a otros demandantes, incluida la American Conservative Union.

Google es el más reciente gigante tecnológico en resolver una demanda presentada por Trump.

Meta Platforms acordó en enero pasado realizar un pago de 25 millones de dólares para resolver un litigio por la suspensión de la cuenta de Facebook del actual mandatario en 2021. La plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, resolvió una demanda similar presentada contra la empresa —entonces conocida como Twitter— por 10 millones de dólares.

El acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, según el documento. Google confirmó el acuerdo pero se negó a entrar en detalles.

La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre con la jueza federal Yvonne Gonzalez-Rogers en Oakland, California.