El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, e "incluso ir más allá", en un giro de 180 grados en su posición tras reunirse con el presidente Volodimir Zelenski.

Este sorprendente cambio de rumbo se produjo poco después de que Trump también pidiera a los países de la OTAN que derribaran cualquier avión ruso que violara su espacio aéreo.

"Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio", escribió Trump en su plataforma Truth Social tras sus conversaciones en Nueva York con Zelenski.

El presidente republicano también afirmó que Rusia lucha "sin rumbo" tras tres años de guerra, en un aparente cambio de opinión poco más de un mes después de reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

Zelenski, de su lado, expresó su satisfacción por el cambio de posición de Trump. "Esta declaración de Donald Trump supone un gran cambio", declaró el ucraniano en una rueda de prensa.

Trump "comprende claramente la situación y está bien informado sobre todos los aspectos de esta guerra", elogió Zelenski en una publicación en redes sociales.

El mandatario estadounidense ha mostrado previamente un apoyo tibio a Zelenski, con quien tuvo una fuerte discusión televisada en el Despacho Oval en febrero, durante la cual le dijo al ucraniano que no tenía "las cartas" para ganar.

Pero en su publicación en redes sociales del martes, Trump desestimó a Rusia, a la que calificó de "tigre de papel". Afirmó que "Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe".

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?", escribió Trump.

A medida que la economía rusa se deteriora, "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!", añadió.

- "Gran respeto" -

Durante su reunión con Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que tiene "un gran respeto por la lucha que Ucrania está librando". "Es realmente asombrosa", agregó.

Zelenski agradeció a Trump sus "esfuerzos personales para detener esta guerra" y se hizo eco del llamado a los países europeos y a China para que dejen de comprar petróleo ruso.

Después de una serie de incursiones de aviones de combate y drones rusos que desconcertaron a los aliados europeos de Washington en la OTAN, Trump afirmó que estarían en su derecho de actuar.