El nombre de Ángela Aguilar ha sido relacionado a la muerte del estilista y empresario Miguel de la Mora, quien fue privado de la vida la noche del lunes frente a su salón de belleza en Masaryk, Polanco.

De acuerdo con los informes, el estilista, que se encargó de hacer las polémicas extensiones de cabello de Ángela, perdió la vida luego de un ataque directo por parte de dos sospechosos a bordo de una motocicleta.

El periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, informó en sus redes sociales que De la Mora fue atacado directamente con un arma de fuego afuera de su negocio Micky’s Hair Salon Masaryk; los sospechosos huyeron luego de perpetrar el crimen.

El C4 Jiménez compartió en X las imágenes de la víctima, que dejaron ver la ropa que llevaba y que coincidía con la que vestía en sus últimas stories de Instagram que compartió temprano en lunes.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se inició una investigación vinculada a un ataque directo.

Al parecer Miguel de la Mora había denunciado previamente amenazas ante la Fiscalía de la Ciudad de México por parte de Eduardo E. Carlos Jiménez compartió una imagen de un documento en el que el sospechoso tenía prohibido “intimidarlo o molestarlo” o de lo contrario sería acreedor de una multa equivalente a 20 días de salario mínimo vigente, según el artículo 104.

El documento data del 9 de septiembre de 2025 , en la Alcaldía Coyoacán, casi tres semanas del hecho, De la Mora fue asesinado frente a su local en Polanco; hasta el momento se desconoce si el sospechoso identificado como Eduardo E. está vinculado.

DENUNCIÓ AMENAZAS en @FiscaliaCDMX …y lo MATARON en POLANCO

Miguel Ángel de La Mora MickyHair, había denunciado a Eduardo E.

Este documento revela q el tipo tenía prohibido "intimidarlo o molestarlo”, so pena de multa.

No sirvió.

Lo mataron afuera de su salón en @AlcaldiaMHmx pic.twitter.com/OxxySqUMIj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora fue un famoso estilista y empresario mexicano que se encargó de atender a estrellas mexicanas de alto perfil, incluidas influencers y cantantes como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscila Escoto.

Para los 28 años de edad que tenía, Miguel había construido todo un imperio de la belleza con varios salones de estilismo exclusivos, ubicados en Guadalajara, Ciudad de México y Brasil. Su especialidad eran las extensiones, tal es el caso que fundó su propia empresa de fabricación de extensiones naturales, así como su venta, distribución y aplicación.

Se sabe que el joven empresario era originario de Jalisco, donde comenzó con su marca de estilismo.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Priscila Escoto se han pronunciado respecto a su fallecimiento.