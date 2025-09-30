TE RECOMENDAMOS

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años: rumores de crisis familiar y tensiones salen a la luz

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años: rumores de crisis familiar y tensiones salen a la luz

Entre estrellas y nuevas firmas: París inaugura una Fashion Week decisiva

Entre estrellas y nuevas firmas: París inaugura una Fashion Week decisiva

Después de 20 años, Los Simpson vuelven al cine con nueva película en 2027: Disney

Después de 20 años, Los Simpson vuelven al cine con nueva película en 2027: Disney

Christian Nodal confiesa: “La vida me da ansiedad” y revela que asiste a terapia desde hace 2 años

Christian Nodal confiesa: “La vida me da ansiedad” y revela que asiste a terapia desde hace 2 años

Las fotos más atrevidas de Emily Ratajkowski en lencería de encaje y transparencias conquistan redes

Las fotos más atrevidas de Emily Ratajkowski en lencería de encaje y transparencias conquistan redes

El nombre de ha sido relacionado a la muerte del estilista y empresario Miguel de la Mora, quien fue privado de la vida la noche del lunes frente a su salón de belleza en Masaryk, Polanco.

De acuerdo con los informes, el estilista, que se encargó de hacer las polémicas extensiones de cabello de Ángela, perdió la vida luego de un ataque directo por parte de dos sospechosos a bordo de una motocicleta.

El periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, informó en sus redes sociales que De la Mora fue atacado directamente con un arma de fuego afuera de su negocio Micky’s Hair Salon Masaryk; los sospechosos huyeron luego de perpetrar el crimen.

El C4 Jiménez compartió en X las imágenes de la víctima, que dejaron ver la ropa que llevaba y que coincidía con la que vestía en sus últimas stories de Instagram que compartió temprano en lunes.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se inició una investigación vinculada a un ataque directo.

Al parecer Miguel de la Mora había denunciado previamente amenazas ante la Fiscalía de la Ciudad de México por parte de Eduardo E. Carlos Jiménez compartió una imagen de un documento en el que el sospechoso tenía prohibido “intimidarlo o molestarlo” o de lo contrario sería acreedor de una multa equivalente a 20 días de salario mínimo vigente, según el artículo 104.

El documento data del 9 de septiembre de 2025, en la Alcaldía Coyoacán, casi tres semanas del hecho, De la Mora fue asesinado frente a su local en Polanco; hasta el momento se desconoce si el sospechoso identificado como Eduardo E. está vinculado.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora fue un famoso estilista y empresario mexicano que se encargó de atender a estrellas mexicanas de alto perfil, incluidas influencers y cantantes como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscila Escoto.

Para los 28 años de edad que tenía, Miguel había construido todo un imperio de la belleza con varios salones de estilismo exclusivos, ubicados en Guadalajara, Ciudad de México y Brasil. Su especialidad eran las extensiones, tal es el caso que fundó su propia empresa de fabricación de extensiones naturales, así como su venta, distribución y aplicación.

Se sabe que el joven empresario era originario de Jalisco, donde comenzó con su marca de estilismo.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Priscila Escoto se han pronunciado respecto a su fallecimiento.

Google News

TEMAS RELACIONADOS