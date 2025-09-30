La influencer mexicana Priscila Escoto compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse la muerte de su estilista y amigo, Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, quien fue asesinado la tarde del martes afuera de su estética ubicada en calles de Polanco, Ciudad de México.

“Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros… Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento. Nunca le importó la hora, se quedaba hasta terminar”, escribió Escoto en sus historias de Instagram, donde recordó la entrega y dedicación de Micky durante los más de 13 años que trabajaron juntos.

Con palabras llenas de nostalgia, la creadora de contenido destacó que Micky no solo transformaba la imagen de sus clientas, sino que las hacía sentir “bonitas y empoderadas”.

Además, aseguró que siempre lo recordará con cariño y agradeció su amistad y talento: “Gracias, Micky, por cada momento, por tu arte y por tu amistad. Siempre te voy a recordar con cariño”.

Finalmente, Priscila despidió a su estilista con un mensaje de amor y despedida: “Vuela alto, mi Micky… extrañaré nuestros momentos en el salón, sé que nadie logrará hacerlo como tú”.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas investigan los hechos ocurridos en Polanco, donde sujetos armados atacaron a Micky Hair cuando salía de su salón de belleza.