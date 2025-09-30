Lucero y Nodal sorprenden con una sesión de fotos en la que ambos se ven radiantes, ¿pero y Ángela? entre bromas y críticas estos dos cantantes mexicanos causan revuelo en redes. ¿Vendrá colaboración?

En un nuevo reel compartido por la también conocida "Novia de América" se le ve radiante, sonriente y muy apapachada por el sonorense de 26 años de edad.

Aunque en TikTok se difundió el video sonorizado con la canción de Nodal "La que se fue, se fue" por lo que algunos bromean con que Angelita fue desplazada por Lucero, en realidad se trata del shooting para la portada de la revista de entretenimiento Eres.

Tanto Lucero y Nodal compartieron el resultado de la sesión, la cantante de 56 años publicó parte de lo que fue crear las fotos donde hubo varios cambios de ropa, risas, bailecito y abrazos.

Por supuesto que la "Novia de América" se ve espectacular con el corte y color de cabello que trae que ayuda a que resalte aún más su sonrisa.

Sin embargo, los detractores de Nodal y Ángela no dejaron pasar la oportunidad para criticar la portada de la revista y lanzarse contra Lucero, quien suele evitar opinar de la vida personal de otros artistas.

"Ya no sabe qué hacer la gente de marketing de Nodal" "Todo que ver Lucero, pero ¿Nodal? Por queeeeee!" "Lucero haciendo obras de caridad", "Angelita ya fue", así algunas de las reacciones de los fans de la cantante.

Algunos especularon que esta portada de revista era para ayudar al esposo de Ángela Aguilar para "limpiar su imagen" luego de que lleva meses en medio de una ola de críticas alrededor de su vida amorosa.

Pese a ello, otros escribieron comentarios más amables defendiendo a la también actriz de telenovelas: "Gran colaboración de dos talentos de México! Bravo, mi adorada Lucero de México".

" Lucero no tiene nada que ver con las decisiones tomadas por Nodal en su vida privada. Nadie puede negar el gran talento que ambos tienen ", destacó una fan.

Ambos tienen grandes éxitos en el género de la música regional mexicana, por lo que si tendrán alguna colaboración más adelanta, sólo el tiempo lo revelará.