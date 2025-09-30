La muerte del estilista Miguel de la Mora, también conocido como Micky, afectó a Ángela Aguilar, quien se pronunció ante la noticia del asesinato del profesional de la belleza afuera de su estudio en Polanco; la esposa de Christian Nodal escribió un conmovedor mensaje en el que se despidió del joven. “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”, compartió Ángela en sus redes sociales.

El asesinato del estilista Miguel de la Mora, perpetrado afuera de su negocio Micky’s Hair ubicado en Masaryk, Polanco, sacudió al mundo del espectáculo en México debido a que el profesional de la belleza trabajaba con grandes estrellas, tales como Kenia Os y Ángela Aguilar.

De acuerdo con los primeros reportes, el estilista perdió la vida luego de un ataque directo por parte de dos sospechosos que lo atacaron y que iban a bordo de una motocicleta.

Tras su asesinato, las autoridades ya se encuentran investigando el motivo de este ataque directo y a los responsables de la muerte de Miguel de la Mora. Pocas horas después que se informara su fallecimiento, se empezaron a dar a conocer las reacciones de las famosas que alguna vez acudieron a solicitar sus servicios y que tenían una relación profesional y personal con el estilista

La hija de Pepe Aguilar, quien se hizo sus polémicas extensiones de cabello con Miguel de la Mora, despidió al joven con un mensaje que lanzó en sus historias de Instagram.

“Qué duro es aceptar que ya no estás. Contigo nunca fue sólo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que daba miedo salir o que me vieran”, manifestó la joven de 21 años.

Con su mensaje de despedida, Ángela Aguilar dejó en claro que Miguel de la Mora no solamente fue su estilista, sino que más que eso, Micky era su amigo, por eso le agradeció todo su apoyo y la confianza que le dio para hacerse su cambio de imagen y pasar de su corta melena a la larga cabellera que aún presume en ocasiones.

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, indicó a la vez que le agradeció su amistad y el tiempo compartido juntos. “Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, finalizó.