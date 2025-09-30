¿Juan Gabriel está vivo? El asombroso parecido de un hombre con el "Divo de Juárez" desató una lluvia de especulaciones a más de nueve años de su muerte en Estados Unidos

En redes sociales se viralizó un video, presuntamente grabado en un comercio en París, Francia, en él se muestra a un adulto mayor de complexión similar a la que tuvo el cantante en sus últimos días de vida.

Su aspecto: cabello cano, largo hasta los hombros, ojos color café, nariz ancha y labios gruesos, hicieron surgir las dudas.

Los cibernautas aseguraron que incluso algunos gestos podrían corresponder más o menos a la edad que actualmente tendría el Divo, 75 años.

¿Dónde grabaron al hombre parecido a Juan Gabriel?

Un par de comensales grabaron el video en París luego de notar que en una de las mesas al exterior del sitio había un hombre muy parecido a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel.

Vestía camisa azul con un pañuelo al cuello y una chamarra naranja.

Aunque es breve el video, las especulaciones y/o teorías de conspiración surgen a nueve años de que se diera la noticia de que Juan Gabriel murió por un infarto en Santa Mónica, California, Estados Unidos, el 28 de agosto de 2016, mientras estaba de gira por aquel país.

El cariño que el público mexicano tiene por Juan Gabriel es muy grande, ya que incluso se han hecho simulaciones con inteligencia artificial para saber cómo habría envejecido el Divo de Juárez si aún estuviera vivo.

El reconocido compositor de éxitos como "Querida", "Amor Eterno", "Porque me haces llorar" siguen en el corazón y en la memoria de sus fans de México y Latinoamérica.

Una de las recientes muestras ocurrió a inicios de año cuando cientos de fans respondieron a una invitación de la Cineteca Nacional para revivir en sus jardines la grabación de su concierto en Bellas Artes.

Como resultado: las calles estuvieron abarrotadas sólo corearlo por lo que las autoridades capitalinas decidieron, posteriormente, transmitir el icónico momento de la carrera de Juan Gabriel en el Zócalo.