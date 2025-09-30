Fran Drescher, protagonista de la exitosa serie de comedia "La Niñera", festeja este martes su cumpleaños 68 a lo grande, develando su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acompañada de Maggie y Gracie Sheffield, interpretadas por Nicolle Tome y Madeline Zima, con un ajustado vestido estilo leopardo, la icónica Fran se presentó a la ceremonia en la que reconocieron principalmente como actriz.

La revista People informó que la gran ausente del evento fue Sylvia Fine, interpretada por Renée Taylor de 92 años, quien en la serie era la madre de Fran obsesionada con que su hija contrajera matrimonio.

La ceremonia de develación de la estrella de Fran Drescher, quien actualmente es la presidenta del sindicato de actores, estuviera colmada por un ambiente festivo.

Entre los invitados estuvieron la actriz y productora Lisa Ann Walter; además del creador de "La Niñera" Peter Marc Jacobson.

"¡Señorita Fine!", esta es una de las memorables frases de la comedia estadounidense que era dicha por Mr Sheffield, interpretado por el actor Charles Shaughnessy.

Por su parte, en redes sociales, Shaughnessy envió unas cálidas palabras para felicitar a Fran por este reconocimiento.

"(uFran es) na fuerza de la naturaleza. Aquí la definición: una persona con una gran personalidad excepcionalmente fuerte con inmensa energía que es inquebrantable y tiene un impacto significativo e inolvidable en los demás.

" A menudo desafiando las expectativas de la sociedad para alcanzar sus metas ¿alguien que conozcamos?" , se lee en parte del mensaje.

Mr Sheffield destacó que su entrañable compañera de set y amiga tiene un "gran corazón que abraza a todos lo que entran en su órbita con compasión, amor y generosidad".

"La Niñera" fue una serie estadounidense que se transmitió en varios países durante seis años, 1993 a 1999, lanzando a la fama a la actriz de singular voz.