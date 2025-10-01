Lourdes León, hija de la icónica cantante Madonna, acaparó todas las miradas durante el desfile de Roberto Cavalli en la Semana de la Moda de Milán. La joven artista, conocida en el mundo musical como Lolahol, deslumbró con un vestido ceñido al cuerpo que resaltaba su figura, con atrevidos cortes estratégicos y una abertura pronunciada en la pierna que añadía un toque de glamour a su estilismo.

A sus 28 años, Lourdes ha demostrado tener un estilo audaz. Para esta ocasión, complementó su atuendo con tacones negros de tiras que estilizaron aún más su silueta, y eligió accesorios dorados llamativos que aportaron brillo y elegancia a su look.

Sentada en primera fila, fue testigo de la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de la reconocida casa de moda italiana.

Este evento se suma a una serie de apariciones recientes en las que Lourdes ha dejado claro que no teme experimentar con la moda. A principios de mes, fue vista saliendo del salón de belleza de Valentino en el Studio 54, luciendo un vestido negro ajustado, semitransparente y sin espalda, que dejaba ver su ropa interior.

Lola, de 28 años, actualmente está enfocada en su trabajo como cantante, compositora e ícono de moda más allá de su carrera como modelo profesional.

Recientemente Lola dio una entrevista para Interview Magazine en la que habló sobre su éxito como modelo y cantante, así como sus privilegios en la industria por ser hija de Madonna, señalando que se ha ganado sus trabajos actuales con grandes marcas por sus esfuerzos y no porque su madre le ayuda.

Agregó que trabajó por su independencia financiera desde que terminó la secundaria para no dejar que la cantante tuviera “influencia en su vida”.

Anteriormente, Lola le dijo a Vogue que no le debe su carrera a la leyenda de la música y que no es una niña “sin talento a la que le han dado todo.

Además de su carrera artística, Lourdes ha estado presente en momentos familiares importantes. Recientemente celebró junto a su madre, Madonna, el cumpleaños número 67 de la Reina del Pop.

La cantante compartió imágenes inéditas de la celebración en sus redes sociales, mostrando la unión con sus hijos, entre ellos Rocco Ritchie, de 25 años, y David Banda, de 19, a quienes también ha apoyado en sus respectivos caminos.

Lourdes León reafirma su lugar en el mundo del espectáculo y la moda, combinando talento, actitud y una fuerte presencia visual que la convierte en una figura cada vez más influyente.