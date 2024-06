Lourdes Leon fue el centro de atención al llegar al evento MAC Viva Glam Billion Dollar Ball en 23 Wall Street en Nueva York.

Deslumbró a los fotógrafos ataviada con un espectacular minivestido de estampado de leopardo con lo que trajo de vuelta la tendencia animal print. El vestido tenía escote de infarto. Como accesorio, llevó un collar dorado y zapatos negros.

Presumió su belleza con un maquillaje donde el labial rojo de MAC fue protagonista. Lució amplias pestañas negras y cejas remarcadas. Llevó su cabellera peinada con ondas y deslumbró.

La modelo de 27 años, cuya madre es Madonna, llevó manicura negra al evento.

Lourdes Leon. Photo © 2024 Zuma Press/The Grosby Group

Lourdes Leon aumentó su fama como modelo, pero desde hace un año, la estrella ha decidido enfocar su energía en la música.

“Una vez que comencé a trabajar... realmente me sorprendí porque no creía que fuera capaz de hacerlo. Fue un momento en el que me sentí muy orgullosa de mí misma. Desde entonces estoy segura de que estoy haciendo lo correcto”, dijo a la revista Perfect.

Lourdes Leon es la primogénita de Madonna; la tuvo con el actor Carlos León.

Aunque la fama de Madonna puede ser intimidante, Lola León dice sentirse muy inspirada por su madre. El año pasado lanzó su sencillo “Spelling” y aseguró que la estética de su video está inspirada el video “Frozen” de 1998 de la Reina del Pop.

“Esta pieza es muy especial. Es un homenaje a la obra de arte atemporal de mi madre, Frozen. Esa pieza ha aparecido innumerables veces en mi vida, conectándonos a los dos. No sería nada sin la mujer que me trajo al mundo. La venero y espero que esto se traduzca en ese amor”.

Lourdes Leon debutó como modelo en 2018 durante una pasarela con Gypsy Sport y en agosto de 2020 firmó un contrato con la agencia de modelaje CAA.