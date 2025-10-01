Recién se reveló que Keith Urban está por cobrar un multimillonario acuerdo prenupcial que firmó con Nicole Kidman y ya se está difundiendo la noticia que el cantante habría encontrado nuevamente el amor a semanas de divorciarse de la actriz.

Medios estadounidenses señalan que todo indica que Urban, de 57 años, ya tiene una nueva novia, mucho más joven que él.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la supuesta novia de Keith Urban, ni si es un nuevo romance o si fue uno de los factores que llevó al cantante a pedir el divorcio, pero las dudas sobre una posible infidelidad fueron puestas sobre la mesa.

Con este panorama, los nuevos reportes apuntan a que Nicole Kidman, de 58 años, estaría reuniéndose con su equipo de abogados para revisar las cláusulas de su matrimonio y ver si se puede anular el acuerdo prenupcial que obliga a la actriz a pagarle 17 millones de dólares.

El escándalo del divorcio de Kidman y Urban no paró ahí, ya que los informes indican que pese a los problemas de pareja que tenían, la actriz fue quien buscó arreglar las cosas para sacar adelante su matrimonio, pero ante la insistencia de su pareja, finalmente en el verano pasado fue cuando se concretó la separación.

Las alertas entre los fanáticos de Nicole se prendieron luego de que a finales de septiembre se revelara que la actriz y el cantante se habían divorciado.

Se destacó que el trámite legal fue promovido por el mismo Keith Urban, por lo que haría efectivo el multimillonario acuerdo prenupcial que lo obligaba a mantenerse sobrio durante todo su matrimonio.

Cabe recordar que cuando Nicole conoció a Keith este tenía problemas con las drogas, por lo que tras enamorarse y decidir casarse, la pareja firmó un trato en el que se estipuló que la actriz le pagaría 600 mil dólares por cada año que estuvieran juntos, siempre y cuando él se mantuviera sobrio.