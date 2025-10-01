¡Meghan Markle está desesperada! Según los informes, la duquesa de Sussex no sabe qué hacer con el fracaso que están teniendo sus proyectos en Hollywood y su marca As Ever y ha recurrido a la familia Kardashian-Jenner en busca de apoyo.

Al parecer Meghan está luchando por conseguir el suficiente dinero para salvar los negocios que emprendió al mudarse a California con el príncipe Harry en 2020, uno de ellos su programa Con Amor, Meghan que echó a andar con Netflix y que ha sido un fracaso en su segunda temporada por baja audiencia.

El medio estadounidense Radar Online informó que la duquesa se puso en contacto con Kris Jenner y sus hijas para pedir ayuda. Según se comenta, la matriarca del clan Kardashian-Jenner estaría de acuerdo en apoyarla, pero sólo si acuerdan favores a cambio.

Jenner, siendo toda una experta en los negocios y en la influencia mediática quiere “utilizar” a Meghan como medio publicitario para que promocione las marcas de sus hijas y para que atraiga audiencia a su reality show familiar The Kardashians con apariciones especiales.

Una fuente le dijo al medio que Jenner también quiere que aparezca en el podcast de Khloé Kardashian hablando de la familia real y comentando “chismes” de la monarquía.

“Kris se acerca a ella porque sabe que Meghan es vulnerable. Meghan quiere la aceptación de Hollywood y todo lo que conlleva, pero incluso con [el príncipe] Harry del brazo, no parece tener la influencia para llegar allí por sí sola”, comentó el informante.

En caso de que Markle acepte las condiciones de Jenner, también estarían involucrando al príncipe Harry, quien actualmente está haciendo todo lo posible por acercarse más a su familia en Reino Unido tras el encuentro con su padre, el rey Carlos III.

“Dependiendo de lo endeudada que esté Meghan con ella, Kris incluso podría convencerla de que “sirva” algo de ‘té real’ en el podcast de Khloé”, cita el medio.

La fuente afirma que, mientras Kris planea el vínculo con Meghan, ésta ya se ha acercado a Kim Kardashian haciéndose su amiga, mientras que le ha enviado productos de su marca As Ever a Khloé.

“La idea de que Meghan tuviera que recurrir a cortejar a las Kardashian habría sido impensable hace unos años, pero estos son tiempos desesperados”, señaló el insider.

Esta no es la primera vez que se habla de los conflictos económicos de la duquesa de Sussex. Hace unos meses se reveló que Meghan y Harry estaban haciendo despidos de empleados de sus proyectos para “ahorrar” dinero.

Las finanzas de los Sussex es un tema latente, y comentado con frecuencia, debido a los múltiples gastos que deben cubrir para mantener su lujosa vida en Los Ángeles; sin embargo, hasta el momento no se ha hablado de problemas financieros de forma oficial.