El asesinato de Miguel de la Mora, Micky Hair, causó conmoción en la farándula mexicana y puso bajo la lupa la relación que tenía con Diana Esparragoza, quien se afirma es nieta de Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, confundador del Cártel de Sinaloa.

Y es que el pasado 17 de septiembre, el estilista de celebridades como Ángela Aguilar, Priscila Escoto y Kenia Os, compartió en sus redes sociales las lujosas vacaciones que disfrutó en compañía de Esparragoza en Punta Mita.

Según documentó Micky, viajaron a la playa para celebrar el cumpleaños de la nieta del capo de la droga: “Festejando a Lady”, escribió el empresario, de 28 años, en su Instagram.

En otra publicación de sus vacaciones, Miguel escribió: “Vivir y disfrutar, para eso estamos”.

Antes de este viaje, ambas personalidades habían vacacionado en otros destinos turísticos como Nueva York y compartido la misma vida de lujos y exclusividades a través de publicaciones de redes sociales.

En general, en las publicaciones del estilista era común que Diana comentara mensajes de afecto y amistad. “Te amo”, “Qué buen cumpleaños”, “La vida que nos merecemos, bb”, “Un día muy lindo con la mejor compañía, o sea yo”, son algunos de los comentarios que se leen en las fotos de De la Mora.

Tras el asesinato de De La Mora la noche del lunes frente a su salón de belleza, en Polanco, Diana puso en privado sus redes sociales y ha guardado silencio con respecto al crimen cometido contra su amigo.

¿Quién es Diana Esparragoza?

Diana Esparragoza es una conocida modelo e influencer de redes sociales centrada en temas de moda, viajes y estilo de vida.

El año pasado su nombre acaparó las tendencias en internet luego de que se le vinculara sentimentalmente con el cantante Peso Pluma, con quien fue vista en varias ocasiones recorriendo París, Francia.

En su momento, Diana fue identificada como nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, 'El Azul', quien cofundó el Cártel de Sinaloa y por el que el FBI llegó a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio de información que llevara a su detención o condena por narcotráfico y otros cargos.

A pesar de la vinculación familiar con el capo de la droga, no se sabe con exactitud si en realidad es su nieta.

Si bien no se sabe mucho sobre la vida personal de Diana Esparragoza, más allá de lo que documenta en redes sociales, tras su romance con el cantante de la Baila Sola y La Patrulla trascendió que tiene un hijo de su anterior matrimonio con Alfonso ‘Poncho’ Caballero.