Halle Berry ha vuelto a demostrar que la edad es solo un número. A sus 59 años, la actriz ganadora del Oscar encendió las redes sociales al compartir una imagen en la que presume su espectacular figura con un atrevido bikini que dejó poco a la imaginación.

Durante el fin de semana, la estrella de Catwoman publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que rápidamente captó la atención de sus más de 9 millones de seguidores.

En la imagen, se le ve de espaldas, caminando por un paisaje desértico mientras luce un bikini de en tonos marrón y blanco, perteneciente a la marca Monday Swimwear, con un precio aproximado de 80 dólares.

Con su melena castaña suelta y un top de tiras que complementa el look, Berry acompañó la publicación con una frase que refleja su espíritu independiente: "Parece que voy en la dirección equivocada, pero no es así... ¡simplemente voy por mi propio camino!"

La publicación no solo generó miles de reacciones y comentarios, sino que también reafirmó el estatus de Halle como un ícono de estilo.

Este momento llega poco después de que la actriz compartiera otra serie de imágenes en traje de baño durante unas vacaciones exóticas, en las que volvió a dejar claro que su físico sigue siendo envidiable.

Además, estas publicaciones coinciden con recientes declaraciones de su exesposo, el exbeisbolista David Justice, quien habló abiertamente sobre su matrimonio con Berry en los años noventa.

Justice, quien estuvo casado con la actriz entre 1993 y 1997, comentó en el pódcast All the Smoke que en su juventud sentía que Halle Berry no era tan “maternal” como él esperaba. “No cocinaba, no limpiaba, no parecía realmente maternal”, dijo, reflexionando sobre las razones que lo llevaron a terminar la relación.

Sin embargo, también admitió que, con el tiempo, comprendió que la falta de herramientas emocionales y el desconocimiento sobre la terapia pudieron haber influido en la ruptura.

Halle Berry es una reconocida actriz, directora y productora estadounidense nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio. Su carrera comenzó en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, donde destacó como finalista en Miss Estados Unidos y Miss Mundo en 1986.

Su salto al cine se dio en los años 90 con películas como Boomerang (1992) y Los Picapiedra (1994), pero fue su interpretación en Monster's Ball (2001) la que la consagró como la primera mujer afrodescendiente en ganar el Premio Óscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera ha participado en grandes producciones como X-Men, Die Another Day (como chica Bond), Catwoman y John Wick: Capítulo 3, además de recibir múltiples premios como el Globo de Oro, el Emmy y el SAG.