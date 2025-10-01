Elon Musk canceló su cuenta de Netflix y aunque parezca la acción de una sola persona, su influencia en las redes sociales y las razones detrás están impulsando a muchos de sus seguidores a hacer lo mismo, derivando en un boicot contra la plataforma de streaming.

El magnate y exasesor del presidente Donald Trump cuenta con más de 226 millones de seguidores en su cuenta de X, en donde este martes reposteó un par de mensajes expresando su rechazo hacia el contenido para niños de este servicio.

"Cancela Netflix por la salud de tus hijos", escribió en una de las publicaciones con las que refuerza su decisión.

Musk republicó el mensaje de Matt Van Swol, excientífico nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos, quien afirmó que Netflix "promueve contenido pro-trans" dirigido a los niños y emplea a personas que festejaron el asesinato de Charlie Kirk.

"Nunca recibirás ni un centavo de mi dinero", expresó en X junto con una imagen de haber cancelado su suscripción a la plataforma.

Al paso de las horas, Musk publicó varios mensajes mostrando parte del contenido para niños disponible en Estados Unidos en los que se insiste que se está "impulsando la ideología trans".

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Asimismo, publicó un mensaje en el que se afirma que la cancelación de Netflix se viralizó, incitando a boicotearlo.

El exasesor de Trump compartió el mensaje del legislador republicano Tim Burchett, quien mostró una caricatura llamada "CoComelon" dirigida a niños de preescolar (de 3 a 6 años de edad).

Aunque el contenido infantil en Youtube menciona que sus "videos imparten lecciones de vida prosocial, brindando a los padres la oportunidad de enseñar y jugar con sus hijos".

El mensaje reposteado por Musk descalifica la caricatura y justifica sus señalamientos describiendo el contenido con el que no está de acuerdo. "Muestra a padres homosexuales interraciales que intentan criar a un bebé como transgénero".

Entérate : Micky Hair vacacionaba con supuesta nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma

Elon Musk constantemente ha expresado estar de acuerdo con la ideología del presidente de Estados Unidos, quien públicamente se ha manifestado en contra de la inclusión de la comunidad LGBT en las políticas sociales.

Cabe recordar que el boicot está dirigido hacia Netflix que es una de las plataformas con mayor influencia en el planeta, según reportan medios especializados.

A nivel mundial en julio pasado, este servicio de películas en línea había superado los 300 millones de suscriptores, de los cuales poco más de 81 millones están localizados en Estados Unidos.