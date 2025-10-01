León XIV ha intervenido por primera vez en una disputa sobre el aborto que agita a la Iglesia católica en Estados Unidos, planteando la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser "provida".

El pontífice, nacido en Chicago, fue preguntado el martes por la noche acerca de los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio por su trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su trabajo ayudando a los migrantes. La propuesta suscitó objeciones por parte de algunos obispos conservadores del país, dado el apoyo del influyente senador demócrata al derecho al aborto.

León pidió, en primer lugar, respeto para ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en estos debates.

"Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte' no es realmente provida", afirmó. "Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos', no sé si eso es ser provida".

El papa habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.

La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital. El papa Francisco cambió oficialmente las enseñanzas de la institución en 2018 para decretar que la pena de muerte es "inadmisible" en todas las circunstancias. Los obispos de Estados Unidos y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano para los migrantes, citando el mandato bíblico de "acoger al extranjero".

León señaló que no estaba familiarizado con los detalles de la disputa sobre el reconocimiento a Durbin, pero afirmó que, no obstante, era importante observar el historial general del senador y destacó sus 40 años en política. Respondiendo a una pregunta en inglés del medio estadounidense EWTN News, señaló que había muchos temas éticos que constituyen la enseñanza de la Iglesia católica.

“No sé si alguien tiene toda la verdad sobre ellos, pero pediría, ante todo, que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, así como católicos, para decir que necesitamos examinar de cerca todos estos temas éticos y encontrar el camino a seguir en esta Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de esos temas es muy clara”, dijo.

Cupich fue un estrecho colaborador de Francisco, quien defendió firmemente la doctrina eclesiástica contraria al aborto, pero también criticó la politización del debate por parte de los obispos estadounidenses. Algunos de ellos pidieron que se niegue la comunión a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto, incluido el expresidente, Joe Biden.

Biden se reunió en varias ocasiones con el difunto pontífice argentino y, en 2021, dijo a reporteros que Francisco le había dicho que continuara recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento en una misa en la diócesis del papa.

A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis natal de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha mantenido la prohibición y fue uno de los que se opuso firmemente a la decisión de Cupich. Por su parte, Cupich considera a Durbin miembro de la archidiócesis de Chicago, donde el político tiene también una residencia.

En su declaración acerca de la decisión de Durbin, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses “se encuentran políticamente sin hogar”, ya que ni el partido republicano ni el demócrata reflejan completamente la amplitud de la doctrina católica.

Defendió el reconocimiento a la labor migratoria de Durbin, y dijo que el acto previsto para el 3 de noviembre podría haber sido una ocasión para involucrarlo a él y a otros líderes políticos con la esperanza de presentar la visión de la Iglesia sobre otras cuestiones, incluido el aborto.

"Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos para extender el círculo de protección a los migrantes que enfrentan en este momento una amenaza existencial para sus vidas y las vidas de sus familias", escribió Cupich.

La disputa surgió en plena campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes en la zona de Chicago.