Hoy es Día del Café y con él surgieron varias ofertas atractivas para que los amantes de esta bebida puedan "festejarlo" sin "pegarle" al bolsillo.

Las ofertas por el Día del Café también pueden ser pretexto para invitarle uno a tu date o verte dadivoso en la oficina, ya que los descuentos no sólo son en establecimientos también por apps o delivery.

¿Cuáles son las tiendas que están festejando el Día del Café?

Aquí te damos una lista de algunas de las tiendas donde encontramos promociones válidas sólo para este 1 de octubre.

7 Eleven : al presentar tu termo de la tienda el relleno es gratis para café select americano o capuchino, frío o caliente

: al presentar tu termo de la tienda el relleno es gratis para café select americano o capuchino, frío o caliente Oxxo : regala café americano caliente o frío de la marca Andatti

: regala café americano caliente o frío de la marca Andatti Pastelería Esperanza : también está regalando esta bebida, sólo debes de bajar la app para activar el cupón u canjearlo en sucursal

: también está regalando esta bebida, sólo debes de bajar la app para activar el cupón u canjearlo en sucursal Mc Donalds : regala McCafé descargando el cupón desde su aplicación. Es válido en restaurantes hasta el 6 de octubre

: descargando el cupón desde su aplicación. Es válido en restaurantes hasta el 6 de octubre Tim Hortons: tiene precios especiales en algunos de sus productos según las sucursales

¿Starbucks también tiene descuentos por el Día del Café?

Starbucks no se quedó atrás en ofrecer promociones para este Día del Café, pero tiene opciones por compra en tienda y otra a través de las apps de entrega a domicilio.

La oferta para hoy en Starbucks consiste compara una bebida caliente o frapuccino grande o Venti y más 29 pesos te dan un vaso reusable con un diseño especial

En entregas a domicilio de acuerdo con Rappi, Starbucks tiene promociones en su café de cualquier presentación que va desde los 36 pesos por un expresso americano hasta los 84 pesos por un caramel frapuccino.

Estás son de las opciones más populares que hay en el mercado, pero seguramente pequeños y medianos comercios se sumarán a las ofertas para disfrutar un rico cafecito por la tarde.