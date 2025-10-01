Se suma una mujer a la larga lista de "ladies" que hay en México luego de que fuera grabada gritándole a una empleada de Little Caesars por entregarle la pizza fría.

Aunque el lema del establecimiento de comida es "Hot n ready", al parecer en esta ocasión sus cocineros no cumplieron con lo prometido.

En redes sociales surgió "Lady Pizza", una mujer que se viralizó luego de ser grabada gritándole a la empleada del mostrador tras reclamarle por hacer mal su trabajo.

"Aparte de tu pi... mal servicio, el tiempo que llevo aquí, ¿frías me las entregas?, ¿es neta?", cuestionó gritando.

Un comensal que estaba en una mesa grabó de lejos a "Lady Pizza" que entre reclamos por la tardanza exigía la entrega de todos los condimentos.

La joven se mostraba tranquila pese al tono de voz que usaba la mujer al criticar la atención que le dieron.

"Me das la pizza fría ¿así me la voy a comer?", reitera para luego exigirle a la trabajadora que compruebe en que condiciones le entrega la comida.

"¡Siente siente!", exige "Lady Pizza".

Aunque no se precisa la fecha o la ubicación de la sucursal, se muestra que dentro de la pizzería hay fila de espera tanto para pedir como para recibir la comida.

Finalmente, la empleada en un tono tranquilo le hace cambio de la pizza, pero aun así la mujer sigue discutiendo.

"¿Es necesario ponerse así?", insiste.

"No no no es necesario", responde la empleada, sin embargo "Lady Pizza" no suelta el tema y comenta:

"¿Qué pasó con el servicio? Primero pon orden, primero se trabaja y luego se echa desmad.." dice para luego tomar sus tres pizzas y retirarse con un gesto visiblemente molesto.

La empleada en todo momento guardó la calma e incluso después de los señalamientos se despidió de la mujer.