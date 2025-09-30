Un juego mecánico sufrió un aparatoso accidente en una feria en Los Ángeles, California, la noche del pasado sábado durante un evento escolar en Bishop Conaty High School.

De acuerdo con los videos difundidos este martes por medios estadounidenses, el incidente fue grabado cerca de las 9:00 de la noche en la localidad de Harvard Heights mientras la atracción denominada "zipper" estaba en funcionamiento.

Del juego pendían al menos 10 canastillas o vagones cerrados en los que entraban las personas para subir y bajar por una especie de torre a varios metros de altura.

Las imágenes muestran que de pronto el juego mecánico se traba un par de veces hasta que se detiene, luego se muestra cómo una de las canastillas se desploma sobre otra.

Entre gritos de terror, el juego sigue perdiendo el control provocando que durante la caída choquen entre sí las canastillas mientras el resto sigue avanzando.

Finalmente, la atracción se detiene quedando uno de los vagones colgando y otro termina impactándose contra el suelo.

WATCH: Terrifying video shows a carnival ride in Los Angeles malfunction and crash during a high school event, trapping dozens before firefighters rescued them. pic.twitter.com/cRlEu0KYCX — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

Los reportes difundidos indicaron que no hubo personas lesionadas de gravedad pese a lo aparatoso que se ve el accidente.

Sin embargo, se menciona que quienes estaban al interior de las canastillas del juego mecánico al momento del desplome estuvieron atrapados alrededor de una hora.

Asimismo, se dio a conocer que tras el incidente algunos de los presentes llamaron al número de emergencias, por lo que el equipo de bomberos acudió a la feria para realizar las maniobras de rescate correspondientes.

Te interesa leer : Elizabeth Hurley presume figura en microbikini a los 60 años y causa sensación en Instagram

Uno de los videos muestra a los bomberos junto con otras personas vestidas con camisa azul, activar el juego mecánico para bajar el resto de las canastillas que quedaron en el aire tras el desplome de las otras piezas.