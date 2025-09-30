Donald Trump dijo el martes que sería un "insulto" para Estados Unidos no ser galardonador con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre , hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

No recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. "No lo quiero para mí, lo quiero para el país", agregó.

Al presidente republicano le ha irritado durante mucho tiempo el hecho de que el expresidente demócrata Barack Obama ganara el Nobel de Paz en 2009.

Trump insistió el martes en que ha resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Añadió que si Hamás acepta su plan para poner fin a la guerra en la guerra de Gaza, serán ocho los conflictos finalizados gracias su intermediación.

"Serán ocho en ocho meses. Es algo muy bueno", dijo el mandatario.

El comité encargado de elegir al ganador del Nobel de la Paz insisten en que no van a dejarse influenciar por la campaña de Trump.

"Por supuesto, notamos que hay bastante atención mediática hacia ciertos candidatos", dijo recientemente a la AFP Kristian Berg Harpviken, secretario del comité.

"Pero en realidad esto no tiene impacto en las discusiones que ocurren dentro del comité".

Trump se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán.

Muchos de los méritos que se adjudica el mandatario son parciales o inexactos.