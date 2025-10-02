Ante el cierre de gobierno en Estados Unidos, muchas personas que tienen trámites pendientes —como citas para visa americana— se preguntan si sus procesos se verán afectados.

Te explicamos qué servicios se interrumpen y qué sucede con las solicitudes de visa, según la información oficial que han dado el Departamento de Estado y la Embajada de Estados en México.

¿Qué es un cierre de gobierno en Estados Unidos?

Un cierre de gobierno (government shutdown) ocurre cuando el Congreso de Estados Unidos no aprueba una ley de presupuesto que permita financiar las operaciones del gobierno federal. Sin fondos asignados, muchas agencias deben suspender parcial o totalmente sus actividades hasta que se restablezca el financiamiento.

¿Qué servicios se detienen durante un cierre?

Durante un cierre de gobierno, los servicios considerados “no esenciales” se suspenden. Esto puede incluir:

Museos y parques nacionales.

Procesamiento de ciertos trámites administrativos.

Actualización de redes sociales y sitios web de agencias federales.

Actividades legislativas no urgentes.

Sin embargo, los servicios esenciales o autofinanciados continúan operando. Esto incluye funciones relacionadas con la seguridad nacional, el control fronterizo y algunos servicios consulares.

¿Qué pasa con las citas de visa americana?

Según la Embajada de Estados Unidos en México, los servicios programados de visas y pasaportes continúan operando, tanto en Estados Unidos como en embajadas y consulados en el extranjero, en la medida que la situación lo permita.

Esto significa que:

Las citas para visa no se cancelan automáticamente por el cierre de gobierno.

Los consulados y embajadas seguirán atendiendo solicitudes, siempre que cuenten con los recursos necesarios para operar.

No se actualizarán redes sociales oficiales, como la cuenta de Instagram de la embajada, salvo para compartir información urgente de seguridad.

La recomendación oficial es consultar directamente el sitio travel.state.gov para verificar el estado de los servicios consulares y obtener información actualizada.

¿Qué debes hacer si tienes una cita próxima?

Asiste a tu cita como está programada, a menos que recibas una notificación oficial de cancelación.

Consulta tu correo electrónico y la plataforma de citas (como usvisa-info.com) para verificar cualquier cambio.

Evita confiar en rumores o fuentes no oficiales. La información válida proviene únicamente de canales del Departamento de Estado o la embajada.

Aunque un cierre de gobierno en Estados Unidos puede afectar varios servicios federales, las citas de visa americana no se cancelan automáticamente. Los servicios consulares continúan en la medida de lo posible, y se recomienda a los solicitantes mantenerse informados.