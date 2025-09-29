Renovar tu visa americana de turista aún puede ser rápido. En especial, si tiene menos de 12 meses de haber vencido.

Si tu visa de turista (B1/B2) venció hace menos de 12 meses, puedes aprovechar la opción de renovación sin entrevista. Esto significa que, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos, podrás completar el trámite de manera más ágil, evitando largas esperas y visitas innecesarias al consulado o embajada.

Este beneficio representa un gran alivio para quienes desean continuar viajando a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, ya que reduce significativamente los tiempos de espera y simplifica el proceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas excepciones:

Si tu visa fue robada o se extravió, lamentablemente no podrás acceder a la renovación sin entrevista. En estos casos, deberás presentarte personalmente ante un oficial consular para explicar la situación y continuar con el trámite correspondiente.

El gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de solicitar una entrevista, incluso si tu visa venció recientemente. Esto puede ocurrir si detectan alguna inconsistencia, irregularidad o información poco clara en tu formulario DS-160, el cual es parte fundamental del proceso de solicitud.

Por ello, es fundamental que completes tu solicitud con total honestidad y precisión, revisando cuidadosamente cada dato antes de enviarla.

Hay tres consulados de Estados Unidos en México que tienen disponibles citas de renovación de visa americana en un día. De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas del Departamento de Estado son:

Mérida: Citas para el 30 de septiembre de 2025.

Citas para el 30 de septiembre de 2025. Ciudad de México: Citas para el 30 de septiembre de 2025.

Citas para el 30 de septiembre de 2025. Nogales: Citas para el 30 de septiembre de 2025.

Desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de la entrevista de renovación. Esto significa que deberán presentarse físicamente ante un oficial consular, incluso si antes estaban exentos.

A pesar de los cambios, algunas personas seguirán siendo elegibles para renovar su visa sin necesidad de acudir a una entrevista presencial, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos. Estas son las categorías que aún califican:

1. Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales

Las personas que solicitan visas tipo A y G, así como otras categorías especiales, pueden seguir renovando sin entrevista. Esto incluye:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales)

G-1, G-2, G-3, G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Renovación de visas de turista (B1/B2)

Si estás renovando una visa de turista, puedes evitar la entrevista solo si cumples con todos estos requisitos:

Estás renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez completa (10 años).

La visa anterior venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior.

Estás solicitando desde tu país de nacionalidad o residencia habitual.

Nunca se te ha negado una visa (a menos que esa negativa haya sido superada o perdonada).

No tienes ninguna inelegibilidad aparente o potencial.