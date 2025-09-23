La entrevista para obtener la visa americana de turista es, sin duda, uno de los momentos más tensos para muchos solicitantes mexicanos. La alta tasa de denegación genera nerviosismo, y eso lleva a que cada detalle —desde la documentación hasta la vestimenta— se cuide con especial atención.

Aunque la Embajada de Estados Unidos en México no establece un código de vestimenta obligatorio, la forma en que te presentas sí puede influir en la percepción del oficial consular. Y aunque en teoría la ropa no debería afectar la decisión final, en la práctica puede sumar o restar puntos.

¿Qué ropa evitar en tu entrevista de visa americana?

La variedad de prendas que puedes usar es amplia, pero hay ciertos estilos y elementos que no se recomiendan. Aquí te explicamos cuáles son y por qué:

Ropa con mensajes explícitos o ideológicos

Evita cualquier prenda que tenga símbolos políticos, ideológicos o controversiales. Esto incluye:

Símbolos comunistas, nazis o anarquistas.

Logotipos de partidos políticos.

Estampados con la bandera de Estados Unidos (puede interpretarse como sarcasmo o exceso de entusiasmo).

Nunca sabes cómo el oficial consular interpretará estos elementos, y lo mejor es no correr riesgos innecesarios.

Prendas relacionadas con la narco cultura o violencia

No uses ropa ni accesorios que hagan alusión a:

Drogas o armas.

Cultura narco.

Mensajes violentos o groserías.

Este tipo de vestimenta puede generar una impresión negativa inmediata, incluso si tu intención no era transmitir ese mensaje.

Ropa demasiado informal

Aunque no hay una regla escrita, se recomienda evitar:

Shorts, microfaldas o pantalones rotos.

Sandalias de descanso, pantuflas o chanclas.

Prendas muy ajustadas o con escotes pronunciados.

Este tipo de ropa puede parecer desaliñada o poco seria, lo cual no ayuda en un contexto formal como una entrevista consular.

¿Qué sí se recomienda usar durante la entrevista de visa americana?

Piensa en tu entrevista como si fuera una entrevista de trabajo. La clave está en proyectar una imagen seria, confiable y respetuosa. Algunas buenas opciones son:

Pantalón de vestir y camisa o blusa.

Vestidos lisos por debajo de la rodilla.

Colores neutros como azul marino, gris, blanco o beige.

Zapatos cerrados y limpios.

Si tienes dudas sobre los estampados de tu ropa, lo mejor es optar por prendas lisas y sobrias.

Más allá de la ropa: lo que realmente importa

Aunque la vestimenta puede influir en la primera impresión, lo que realmente determina si te otorgan la visa es la información que proporcionas, especialmente en el formulario DS-160.

Este documento es el corazón del trámite, ya que contiene todos los datos que el oficial consular revisará antes y durante la entrevista. Por eso, es fundamental llenarlo con precisión y detalle.

Errores comunes en el DS-160 que debes evitar:

Dejar campos vacíos, especialmente en secciones como hospedaje, empleo o historial de viajes.

No incluir dirección completa del hotel al que planeas llegar (aunque no lo hayas reservado).

Omitir datos laborales como puesto, antigüedad, teléfono y funciones.

Cuando el formulario está incompleto, el oficial consular puede hacer más preguntas, lo que aumenta tus nervios y puede generar dudas sobre tus intenciones.

Vestirte adecuadamente es parte de mostrar respeto por el proceso y por el país al que deseas ingresar. Pero no olvides que la honestidad, claridad y coherencia en tu solicitud y entrevista son lo que realmente te abrirán las puertas.

Prepárate con tiempo, revisa tu DS-160 con cuidado, elige una vestimenta adecuada y mantén la calma.