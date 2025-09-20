El otoño trae consigo las mejores fechas festivas del año: celebraciones familiares y una cuenta regresiva que emociona a millones. Con la entrada de la estación, comienza oficialmente la espera por tres de las festividades más queridas en Estados Unidos: Halloween, Thanksgiving y Navidad. Cada una tiene su propio significado. Te hablamos de ellas aquí y te decimos cuántos días faltan para celebrarlas.

Halloween – Viernes 31 de octubre de 2025

Faltan 41 días

Halloween es la noche en que la imaginación cobra vida. Se celebra cada 31 de octubre y es famosa por los disfraces, las casas embrujadas, el “trick or treat” y las calabazas talladas. Es una fiesta que combina diversión, creatividad y un toque de misterio.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la festividad de Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain (una palabra gaélica pronunciada “SAH-win”), una celebración religiosa pagana para celebrar la cosecha.

En estos festejos, la gente encendía hogueras y se disfrazaba “para alejar a los fantasmas”. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como un tiempo para honrar a los santos. “Poco después, el Día de Todos los Santos vino a incorporar algunas de las tradiciones de Samhain. La noche anterior al Día de Todos los Santos se conocía como All Hallows Eve, y más tarde, Halloween”. explican.

Halloween es una de las festividades más esperadas por los estadounidenses: alrededor del 70% de estadounidenses lo celebrará al menos repartiendo dulces, según la National Retail Federation.

Thanksgiving – 27 de noviembre de 2025

Faltan 68 días

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, y en 2025 cae el 27 de noviembre. Es una jornada dedicada a la gratitud, la familia y la comida abundante.

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses en Plymouth, Massachusetts, compartieron una comida con los nativos Wampanoag para celebrar una exitosa cosecha.

“Este evento es considerado uno de los primeros actos de cooperación y gratitud entre los colonos y los nativos americanos. Aunque las festividades y las tradiciones han evolucionado con el tiempo, el espíritu de gratitud y comunidad sigue siendo el núcleo de esta celebración”, dice el gobierno de Estados Unidos.

Así que el Día de Acción de Gracias significa gratitud. Las familias y amigos se reúnen para expresar su gratitud por las bendiciones recibidas a lo largo del año. Los estadounidenses agradecen por la familia, la salud, el trabajo y experiencias.

También es un día para reflexionar por lo que tiene. Así que muchas personas realizan actos de caridad en esta fecha, como cocinar o servir en comedores comunitarios o asilos. También hacen donaciones para servir a los más necesitados.

Navidad – 25 de diciembre de 2025

Faltan 96 días

La Navidad, celebrada el 25 de diciembre, es mucho más que regalos y luces. Es una fecha que conmemora el nacimiento de Jesús en la tradición cristiana, pero también se ha convertido en una celebración universal de amor, esperanza y generosidad. Las decoraciones, los villancicos y las reuniones familiares hacen de esta fecha una de las más esperadas del año.

La Navidad en Estados Unidos se celebra desde la fundación del país. Aunque algunos puritanos de Nueva Inglaterra desaprobaban las fiestas bulliciosas, “otras partes de la Norteamérica británica celebraban con entusiasmo, con personas disfrazadas que iban de puerta en puerta y recibían pequeños obsequios de comida y bebida”, señala la Embajada de Estados Unidos en Suiza.

El 25 de diciembre las familias estadounidenses se reúnen durante 3 o 4 horas alrededor de la mesa para cenar pavo, puré de papas, pasteles salados, pay de manzana y galletas de jengibre. La bebida tradicional es el ponche de huevo; se prepara con huevo, leche, crema, azúcar, y brandy o ron.

Comen, abren los regalos y usan suéteres navideños “feos”. También hacen intercambios de tarjetas navideñas y regalos donde se integra toda la familia.

En Estados Unidos es Santa Claus quien lleva los regalos a los niños.