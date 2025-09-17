Durante el otoño, los árboles de los parques nacionales de Estados Unidos se transforman en un espectáculo de color. Las hojas verdes dan paso a tonos amarillos, naranjas, rojos y cafés, creando paisajes que parecen salidos de una pintura.

Este fenómeno ocurre porque, al disminuir la luz solar, las hojas dejan de producir clorofila, lo que permite que otros pigmentos como las xantofilas (amarillo), carotenoides (naranja) y antocianinas (rojo) se hagan visibles.

Si estás planeando una escapada otoñal, estos cinco parques nacionales ofrecen algunas de las vistas más impresionantes de la temporada, según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

1. Yosemite National Park (California)

Yosemite es un ícono natural de Estados Unidos, y en otoño se viste de gala. Sus valles profundos, acantilados y secuoyas gigantes se enmarcan con hojas doradas y rojizas. Los senderos como el que va de Badger Pass a Bridalveil Creek ofrecen caminatas tranquilas entre álamos brillantes. Además, los ríos Tuolumne y Merced fluyen entre paisajes que parecen sacados de una postal.

2. Acadia National Park (Maine)

Ubicado en la Isla Mount Desert, Acadia combina vistas al océano con montañas y bosques que se tiñen de colores cálidos. Es ideal para recorrer en bicicleta, a pie o incluso en carruajes. Durante el otoño, los lagos y senderos históricos se rodean de árboles que cambian de color, creando un ambiente mágico para los visitantes.

Acadia National Park/ iStock/ Try Media

3. Great Smoky Mountains National Park (Tennessee y Carolina del Norte)

Este parque es el más biodiverso de Estados Unidos, con más de 19,000 especies documentadas. En otoño, el 95% de su terreno cubierto por bosques se transforma en una sinfonía de colores. Los recorridos sugeridos por el parque permiten disfrutar de zonas menos concurridas, ideales para apreciar la belleza sin distracciones.

Otoño de Estados Unidos. iStock/ Wirestock

4. Cuyahoga Valley National Park (Ohio)

Entre Akron y Cleveland, este parque ofrece más de 125 millas de senderos rodeados de árboles que se tiñen de naranja y dorado. Es perfecto para caminatas fotográficas y escapadas de fin de semana. Sus paisajes otoñales son tan vibrantes que parecen sacados de una pintura impresionista.

5. Rocky Mountain National Park (Colorado)

Con la llegada del aire fresco y el sonido de los alces en los prados, el otoño en Rocky Mountain es una experiencia única. Las hojas de los álamos cambian de verde a dorado, naranja y rojo, mientras la nieve comienza a cubrir las cumbres. El parque ofrece rutas escénicas, senderos y webcams para disfrutar del paisaje incluso desde casa.

Si vas a hacer “leaf peeping” (observación de hojas), recuerda mantener distancia de los bordes, estar atento al tráfico y respetar la fauna local. El Servicio de Parques Nacionales recomienda recrear de forma responsable para proteger estos tesoros naturales.