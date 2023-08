Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido tras caer de 91 metros de altura mientras descendían del Flying Dutchman, un corredor que se encuentra dentro del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, entre Longs Peak y Mount Meeker.

El Servicio de Parques Nacionales informó que la mujer de 21 años, llamada Severance, murió el 12 de agosto por la tarde. Era originaria de Colorado . El hombre, que quedó lesionado, tiene 25 años y es originario de San Angelo, Texas.

Tras el accidente, visitantes que se encontraban en el área contactaron a los guardaparques mientras brindaban primeros auxilios al hombre herido.

“Debido a la gravedad de las lesiones del hombre de 25 años, los guardaparques solicitaron la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional Aérea de Colorado de la Base de la Fuerza Aérea de Buckley para sacarlo mediante una operación de elevación, utilizando un cable operado por un cabrestante”, anunció el Servicio de Parques Nacionales mediante un comunicado.

El hombre fue trasladado a una ambulancia aérea Flight for Life en Upper Beaver Meadows y trasladado al Medical Center of the Rockies. 31 personas atendieron el accidente, que ya está bajo investigación.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la oficina del forense del condado de Boulder.

Un día antes, el 11 de agosto, un hombre de 64 años de College Station, Texas, tuvo una caída de aproximadamente 18.2 metros y también se requirió de la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional Aérea de Colorado de la Base de la Fuerza Aérea de Buckley.

Un estudio de Outforia contabilizó las muertes ocurridas en parques nacionales de Estados Unidos de 2010 a 2020 para determinar cuáles son los más mortíferos. Estos son los datos que encontraron:

5. Parque Nacional Yellowstone

52 muertes de 2010 a 2020.

4. Parque Nacional de las Secuoyas

72 muertes de 2010 a 2020.

3. Parque Nacional de las Montañas Humeantes

92 muertes de 2010 a 2020.

2. Parque Nacional Yosemite

126 muertes de 2010 a 2020.

1. Parque Nacional del Gran Cañón

134 muertes de 2010 a 2020.

Rocky Mountain National Park tiene bosques profundos, lagos cristalinos y es hogar de más de 60 especies de mamíferos, entre los que se incluyen osos pardos, lobos grises y linces.

Se ubica en el estado de Colorado, al noreste de la ciudad Boulder. Ahí se alzan algunas de las montañas más altas de Estados Unidos, con elevaciones que van desde los 2,438 metros en los valles húmedos y cubiertos de pasto hasta 4,346 metros en la cima del pico Long.

Las abundantes tormentas de verano y los persistentes vientos de invierno nutren y forman sus majestuosos paisajes de tundra, lagos y valles boscosos.