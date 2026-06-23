Gerard Piqué generó preocupación y polémica luego de reaparecer ante las cámaras y lucir irreconocible: los usuarios de redes sociales mostraron su sorpresa ante la apariencia del exfutbolista español, pues señalaron se ve “demacrado” y “viejo”. Con comentarios como “¿Qué le pasó a Piqué?” y “Qué mala mano la de Clara Chía”, los internautas dejaron claro que algo sucedió en la vida del empresario para que luzca de esa forma y aseguraron que se debe a que rompió con Shakira hace 4 años.

En junio de 2022, Shakira y Piqué anunciaron al mundo entero que su relación de doce años había llegado a su fin. La noticia impactó sobre todo porque era una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento y del deporte, sin embargo, su ruptura llegó después de varios meses de rumores que apuntaban a una infidelidad por parte del exjugador del Barcelona.

Las especulaciones incrementaron cuando Gerard comenzó a salir con Clara Chía casi inmediatamente después de su separación de la cantante de “Monotonía”; fue en ese momento que las redes se incendiaron y todo mundo culpó y señaló a la joven de entonces 22 años de ser la “tercera en discordia”.

A 4 años de la ruptura de la colombiana y el español, Piqué cambió tanto que las redes han mostrado su preocupación por su apariencia, ya que luce “muy delgado”, “cansado” y “más viejo”, indicaron.

Fue en un video de TikTok del portal @getv en el que Piqué, de 39 años, compartió sus pronósticos sobre el Mundial 2026; contestó preguntas como qué país sería campeón, quien sería el jugador revelación y quién iba a ser el máximo goleador.

Pero lo que llamó la atención no fueron sus respuestas y las redes se lo hicieron saber: “Tiene como 60 años”, “En verdad que Shakira sí te tenía bonito, qué mala mano la de Clara Chía”, “La mala mano sí existe!”, “Alv, super acabado”, “¿Qué le pasó?”, “CLARA mente no le ha ido bien”, “Es Piqué o el papá de Piqué”, y “Se supone que era más joven que Shakira, ¿no?”.

@getv SAI, ZIIIIIKA! ❌🏆 O ex-zagueiro espanhol Piqué estava opinando sobre a Copa do Mundo 2026, quando soltou que a Seleção será uma das decepções. 📷 Reprodução/Gerard Piqué #pique #futebol #seleção #copadomundo ♬ som original - getv

Ante esta ola de comentarios y críticas, el famoso español no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué hace actualmente Gerard Piqué?

Desde su retiro del futbol profesional, Piqué ha concentrado gran parte de su actividad en proyectos empresariales vinculados con el deporte y el entretenimiento.

¿Cómo es actualmente la relación entre Shakira y Piqué?

Tras su separación en 2022, Shakira y Gerard Piqué llegaron a acuerdos relacionados con la crianza de sus hijos y han continuado con sus respectivos proyectos personales y profesionales.