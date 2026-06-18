A sus 49 años, Shakira sigue sorprendiendo al mundo con su energía sobre el escenario, su condición física y una apariencia que despierta la admiración de sus millones de seguidores. Tras su reciente aparición en el Mundial 2026, la colombiana desató muchas dudas incluyendo cuál es la dieta que lleva para mantenerse espectacular; fue su entrenadora personal la que reveló qué come la cantante de “Monotonía” para verse así.

La artista colombiana ha hablado en diversas entrevistas sobre los hábitos saludables que forman parte de su día a día y que le permiten mantenerse en forma pese a las exigencias de su carrera.

¿Qué come Shakira para mantenerse en forma?

La alimentación de Shakira se basa principalmente en productos frescos y balanceados, así lo reveló su entrenadora personal Anna Kaiser, quien señaló que la cantante suele priorizar ciertos alimentos como:

Proteínas

Verduras frescas

Frutas

Pescados

Grasas saludables

Alimentos bajos en azúcares refinados.

"Desayuno, almuerzo y cena con proteínas en cada comida y verduras frescas o pequeñas cantidades de fruta de bajo índice glucémico, y para las meriendas, empezamos a introducir sopas. Algunas sopas son muy saciantes y calientes. Así que, a las cuatro de la tarde, cuando la gente tiene antojo de cafeína y una galleta, la sopa es una opción estupenda porque te llena y se siente como una comida completa, por lo que te da energía hasta la cena, pero no es muy calórica", dijo Kaiser en una entrevista para E News.

Su entrenadora agregó: “(Para las sopas) puedes usar albahaca, apio y calabaza bellota, hervirlos y luego licuarlos con sal marina. Es deliciosa y solo lleva unos 15 minutos. Puedes prepararla la noche anterior. Es como hacer puré para bebés, y hay muchísimas recetas super fáciles. Puedes hacerlas con caldo de pollo, añadir verduras, hervirlas y luego licuarlas”.

¿Y qué come Shakira cuando se le antoja algo dulce o fuera de su dieta? Anna Kaiser dijo que “puede ser algo diferente cada día. Por ejemplo, una tortita de arroz con cacao o media barrita de proteínas, o un té de chocolate con fruta deshidratada”.

El papel del ejercicio en la figura de Shakira

La colombiana complementa sus hábitos con entrenamientos que incluyen:

-Baile

-Ejercicios cardiovasculares

-Fuerza muscular

-Entrenamiento funcional

-Rutinas de resistencia.

Su pasión por la danza también contribuye a mantenerse activa prácticamente todos los días.