Tras la intensa actividad que rodeó la Copa del Mundo 2026, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo decidieron tomarse un descanso para disfrutar de unas vacaciones en familia.

La pareja, que suele compartir algunos momentos de su vida personal con sus seguidores, ha aprovechado estos días para relajarse en un paradisíaco destino.

Fue precisamente Georgina Rodríguez quien acaparó la atención en redes sociales al publicar una serie de fotografías en las que aparece disfrutando del sol y del mar. La celebridad y empresaria deslumbró con un diminuto bikini negro que resaltó su figura, una elección de estilo que rápidamente generó cientos de comentarios entre sus seguidores.

Para complementar su look veraniego, la estrella de reality shows eligió una gorra beige y unos elegantes lentes de sol. Además, añadió un toque de lujo a su atuendo con un llamativo crucifijo de diamantes, accesorio que no pasó desapercibido.

Por supuesto, otro protagonista del atuendo de Georgina Rodríguez fue su lujoso anillo de compromiso. En una entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo compartió: “Algo que me encanta es que a ella no le importaba el anillo. Me preguntó si era sincero y le dije: ‘Te quiero y quiero casarme contigo’”.

El exjugador del Real Madrid admitió que se embarcó en una búsqueda exhaustiva del anillo de compromiso perfecto antes de proponerle matrimonio a su pareja.

“Me pidió un anillo para regalárselo porque uno de sus sueños era tener una piedra preciosa. Y trabajé duro, trabajé duro y finalmente encontré lo que le gustaba”.

Cristiano Ronaldo también contó un poco de la propuesta de matrimonio: “Era como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo en la cama. Uno de mis amigos me dio el anillo para que se lo ofreciera a Gio, y mientras se lo daba, mis dos hijas entraron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’”.

“Pensé: ‘Guau, este es el momento perfecto para decir que sí’. Era el momento. Sabía que lo haría algún día, pero no había planeado hacerlo entonces”.

Las postales compartidas muestran a Georgina relajándose bajo el sol y disfrutando de la tranquilidad del océano. Las vacaciones también han estado llenas de actividades al aire libre, ya que en algunas instantáneas se observa a Cristiano Jr. divirtiéndose durante paseos en moto acuática.

Mientras aprovecha este periodo de descanso, Georgina Rodríguez también celebra un importante paso en su faceta empresarial. Recientemente lanzó Mimoa, su nueva marca de ropa deportiva, con la que busca consolidarse en el competitivo mundo de la moda y el fitness.

Como parte de la promoción de este proyecto, la empresaria envió un kit de su nueva colección a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. El gesto llamó la atención de sus seguidores y demostró el impulso que Georgina está dando a su nueva aventura profesional.