Finalizó el Mundial 2026 y la polémica no termina para Lionel Messi: su comportamiento durante el campeonato dejó molestos a una buena parte de los aficionados alrededor del mundo, quienes ahora exigen a las autoridades correspondientes que le revoquen el Premio Princesa de Asturias que se le otorgó hace unos meses.

Messi y la selección argentina perdieron la Copa de la FIFA 2026 frente a España y desde entonces, millones de aficionados han criticado duramente a los jugadores por su actitud durante todo el Mundial y, en especial, en la final en la que le dieron la espalda a la Furia Roja cuando ésta se encontraba celebrando su triunfo.

Por este comportamiento es que usuarios en redes sociales lanzaron una campaña de firmas para solicitar que el futbolista argentino sea despojado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito deportivo.

La petición titulada “Retirar el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi” señala que determinadas conductas atribuidas a Messi durante el torneo serían incompatibles con los valores que representa dicho galardón.

“En la reciente final de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y España, Messi, como capitán de la selección argentina, mostró un comportamiento que puede considerarse antideportivo y contrario a los valores de respeto y fair play que el deporte promueve. Este tipo de actitudes no se alinea con los principios que el premio Princesa de Asturias pretende apoyar y visibilizar. El comportamiento de Messi durante este decisivo partido no representa los valores que deseamos resaltar y promover en nuestras futuras generaciones. Los premios deben reservarse para aquellos modelos de conducta que sirvan de ejemplo a seguir, y sentimos que en esta ocasión, el comportamiento de Messi no fue acorde a tales ideales”, precisa la campaña que ya cuenta con más de cuatro mil firmas.

Al final, los firmantes hacieron hincapié en lo siguiente: “Pedimos a la Fundación Princesa de Asturias que reconsidere su decisión de mantener el premio otorgado a Lionel Messi. Solicitamos que se evalúe la importancia de sus acciones recientes y su impacto en el prestigio del galardón. Creemos que retirar este reconocimiento enviaría un mensaje claro sobre la importancia de mantener una conducta ejemplar en todas las facetas de la vida, especialmente en el ámbito deportivo”.

¿Qué es el Premio Princesa de Asturias?

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce cada año a personas o instituciones cuya trayectoria representa una aportación destacada al deporte internacional. Messi recibió este reconocimiento por su carrera deportiva, su impacto mundial en el futbol y los valores asociados a su trayectoria profesional.

¿Cuándo ganó Messi el Premio Princesa de Asturias?

El jugador argentino ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes el 3 de junio de 2026. El jurado le otorgó el galardón por su talento, su trayectoria deportiva y su labor solidaria enfocada en la salud y educación de niños desfavorecidos.