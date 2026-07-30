Heidi Klum disfrutó de unos días de descanso en las paradisíacas aguas de St. Barts junto a sus hijos, donde acaparó miradas al lucir un diminuto bikini de acabado brillante que resaltó su espectacular figura.

La exsupermodelo fue captada durante una jornada de paseo en barco acompañada por su hija Leni Klum y su hijo Henry. El plan familiar incluyó actividades al aire libre como snorkel, natación y momentos de relajación bajo el sol en uno de los destinos más exclusivos del Caribe.

Para la ocasión, Heidi eligió un bikini color crema con detalles brillantes y tiras finas que dejaron al descubierto gran parte de su silueta. El conjunto fue complementado con una gorra de los Yankees de Nueva York, una combinación sencilla pero perfecta para disfrutar de un día en altamar.

A sus 53 años, la conductora y empresaria volvió a presumir la condición física que la ha mantenido vigente durante décadas en la industria del entretenimiento y el modelaje.

Leni, quien ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda, usó un bikini azul que lució mientras practicaba snorkel.

Sin embargo, la joven no sólo disfrutó del paseo. Durante parte del recorrido asumió el papel de fotógrafa y fue la encargada de capturar algunas imágenes de su famosa madre mientras posaba a bordo de la embarcación.

La complicidad entre ambas quedó reflejada en una jornada familiar donde también participó Henry, quien aprovechó el día para lanzarse al agua y practicar clavados desde el barco.

Las imágenes llegan pocos días después de que la modelo compartiera una reflexión sobre la evolución de su figura con el paso de los años.

Según contó recientemente, fue su esposo, el músico Tom Kaulitz, quien la animó a dejar atrás la presión por mantenerse extremadamente delgada, una exigencia frecuente dentro de la industria del modelaje.

La celebridad explicó que actualmente se siente más cómoda con una figura más curvilínea y que incluso considera que luce mejor que cuando intentaba ajustarse a estándares de belleza más estrictos.

"He ganado peso con los años y me siento bien con ello", ha expresado la modelo en diversas ocasiones, dejando claro que prefiere priorizar su bienestar antes que cumplir con expectativas externas.

Heidi también recordó algunos momentos difíciles de sus inicios en las pasarelas, cuando recibió críticas relacionadas con su apariencia física.

Con el paso del tiempo, asegura haber aprendido que es imposible satisfacer a todo el mundo y que lo más importante es sentirse feliz con uno mismo.

La estrella defendió la importancia de aceptarse tal como se es y aseguró que encontró la confianza necesaria para ignorar los comentarios negativos y enfocarse en lo que la hace sentir plena.

La trayectoria de Heidi Klum continúa expandiéndose más allá de las pasarelas. Además de su trabajo en televisión y moda, recientemente se involucró en una campaña publicitaria para una marca de botanas en Alemania, lanzando una edición especial de papas fritas con su imagen.

Mientras suma nuevos proyectos profesionales, la modelo sigue demostrando que conserva el carisma y la popularidad que la convirtieron en una de las grandes figuras de la moda internacional. Y esta escapada familiar en el Caribe dejó claro que también sabe cómo disfrutar de su tiempo libre lejos de los reflectores.