La influencer y creadora de contenido Karely Ruiz vivió momentos de terror durante la madrugada de este 29 de julio, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su domicilio ubicado en el séptimo sector de la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Las autoridades informaron que los responsables se llevaron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos objetos electrónicos, además de que una persona resultó lesionada.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Intentaron secuestrar a Karely Ruiz? Esto dijeron las autoridades

En los primeros reportes del caso surgieron versiones que apuntaban a un presunto intento de secuestro contra Karely Ruiz. Debido a ello, al lugar acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Antisecuestros, de acuerdo con N+.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que ese haya sido el motivo de los hombres armados que ingresaron al domicilio.

Así ocurrió el robo en la casa de Karely Ruiz

Según la ficha informativa emitida por el Gobierno de San Nicolás, el reporte fue recibido alrededor de las 3:45 horas, cuando se alertó sobre la irrupción violenta de siete hombres armados en un domicilio del séptimo sector de la colonia Las Puentes.

Las autoridades informaron que uno de los agresores golpeó en la cabeza al esposo de Karely Ruiz mientras le preguntaba dónde se encontraba el dinero.

Tras localizar el efectivo y otros objetos de valor, los responsables huyeron del lugar.

Posteriormente, autoridades localizaron tres bolsas de la marca Gucci a una cuadra del domicilio, las cuales presuntamente habrían sido utilizadas para transportar parte del botín.

¿Qué se llevaron de la casa de Karely Ruiz?

La ficha informativa señala que los responsables robaron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos aparatos electrónicos.

Además, algunos medios locales reportaron que las joyas tendrían un valor cercano a 200 mil pesos, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

¿Cómo está Karely Ruiz y su familia tras el asalto?

Al momento del robo se encontraban en el domicilio Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y su hija, una menor de edad.

Las autoridades informaron que la influencer y la menor no sufrieron agresiones ni lesiones.

El esposo de Karely fue la única persona lesionada tras recibir un golpe en la cabeza; hasta ahora no se ha informado si requirió hospitalización.

El caso ya se investiga por las autoridades y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas por lo ocurrido.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una influencer y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León. Nació el 28 de octubre de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

Saltó a la fama tras participar en el programa de Multimedios "Mitad y Mitad, juegos del amor" y posteriormente consolidó una gran base de seguidores en redes sociales, además de generar contenido en la plataforma OnlyFans.