Mariana Ochoa impactó a todos al ser revelada como la última habitante sorpresa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Su ingreso de último momento al famoso reality despertó el interés del público, que ahora busca conocer más sobre la cantante, actriz y exintegrante de OV7.

Aquí te contamos cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, quién es su pareja actual, en qué grupo musical alcanzó la fama y cuáles son las telenovelas en las que ha participado.

¿Quién es Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa es una cantante, actriz y conductora mexicana que alcanzó la fama como integrante de La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente se transformó en OV7.

A lo largo de su carrera, que comenzó en la década de los noventa, también ha trabajado en televisión, teatro, cine y doblaje, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del pop mexicano.

¿Cuántos años tiene y cuántos hijos tiene Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa tiene 47 años. Nació el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México.

La cantante es madre de dos hijos: Valentina, de 12 años, y Salvador, de 10, fruto de su matrimonio con el político y abogado Patricio de la Peña.

¿En qué grupo musical estuvo Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa inició su carrera como integrante de La Onda Vaselina, grupo que más tarde adoptó el nombre de OV7 y se convirtió en uno de los máximos referentes del pop mexicano.

Entre sus mayores éxitos destacan temas como "Te quiero tanto, tanto", "Shabadabada", "Enloquéceme" y "No me voy".

La agrupación permaneció activa de 1989 a 2003, cuando sus integrantes decidieron separarse para desarrollar sus carreras como solistas.

En 2020, el grupo anunció su regreso a los escenarios con motivo de su 30 aniversario. Sin embargo, por la pandemia del covid-19, la gira se atrasó, comenzando oficialmente el 6 de septiembre de 2022 y cerrando el 14 de diciembre de 2023 con un concierto en la Arena Ciudad de México.

¿Quién es la pareja de Mariana Ochoa y cuántas veces se ha casado?

Mariana Ochoa ha estado casada en dos ocasiones:

Christian Eskenazi (2010-2011).

(2010-2011). Patricio de la Peña (2014-2018).

Su primer matrimonio terminó en medio de la polémica, luego de que se difundieran fotografías en las que se le veía besando a un hombre que no era su marido Christian Eskenazi durante una fiesta organizada por su compañera de OV7, Erika Zaba.

Respecto a su segundo divorcio, la cantante explicó que la separación fue consecuencia de problemas de comunicación.

"Nunca he hablado de este tema y, digo, la ropa sucia se lava en casa, pero ¿sabes qué? Dejamos de tener comunicación y empezamos a tener muchos problemas, esa fue como la raíz de todo. Él de hecho vive en Cancún, yo vivo acá y, pues así, estamos en el proceso de trámites y todo eso", declaró en una entrevista para La Saga, de Adela Micha.

Actualmente, Mariana Ochoa se encuentra soltera. Así lo reveló durante su presentación en La Casa de los Famosos México.

"Yo soy Mariana... Soy cantante principalmente, pero también soy actriz, he conducido, hago teatro, soy mamá de dos niños de 10 y 12 años... entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera", comentó.

Antes de ingresar al reality, sostuvo una relación de aproximadamente ocho años con el empresario Mauricio Vaca Tavera. Hasta ahora, la cantante no ha revelado al público los motivos de la ruptura.

¿En qué novelas ha participado Mariana Ochoa?

Además de su carrera musical, Mariana Ochoa también ha trabajado como actriz en televisión. Entre las producciones más destacadas de su trayectoria se encuentran: