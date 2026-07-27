La actriz Gal Gadot acaparó la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías de su fin de semana de verano, en las que presumió su envidiable figura con un diminuto bikini negro. La estrella de Hollywood posó en un jardín bajo el sol, luciendo un abdomen plano, brazos torneados y un estilo relajado que complementó con unos lentes de sol.

A través de sus redes sociales, la protagonista de Wonder Woman acompañó la publicación con un breve mensaje: “Fotos del fin de semana. La última foto es justo ahora”. Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus admiradores, quienes destacaron su belleza y naturalidad frente a la cámara.

Gal Gadot stuns in a newly summer-vibes IG post! (July 26, 2026) pic.twitter.com/CRQrcke1Cf — 𝓣𝓱𝓮 𝓛𝓪𝓭𝓲𝓮𝓼 𝓞𝓯 💥𝑫𝑪💥 (@TheLadiesOfDC) July 26, 2026

Además de las fotografías en bikini, Gadot compartió otros momentos de descanso durante la temporada estival. En algunas postales aparece protegiéndose de los rayos solares con una ligera camisa blanca y un sombrero.

Gal Gadot cerró la serie de instantáneas con una fotografía sencilla que retrata el descanso tras disfrutar de un fin de semana marcado por el sol, la naturaleza y el tiempo libre.

DEUSA ❤️‍🔥 — Gal Gadot em novas fotos aproveitando o fim de semana. pic.twitter.com/Yqs9gkd3S8 — Gal Gadot Brasil · Fansite (@GalGadotBrasil) July 26, 2026

Gal Gadot limitó los comentarios, pues la mayoría de los usuarios dejaba comentarios exigiendo una Palestina libre. Hace tiempo, la actriz enfrentó una serie de protestas durante el rodaje de The Runner, en Londres.

Según fuentes cercanas a la producción, Gal Gadot ha compartido con su círculo cercano que la experiencia ha sido profundamente perturbadora y que se siente emocionalmente afectada por los acontecimientos.

Gal Gadot, de 41 años y de nacionalidad israelí, ha sido blanco de críticas por su apoyo público a Israel y su pasado servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que ha motivado a los manifestantes a acusarla de "blanquear crímenes de guerra".

Por ahora intenta refugiarse en su hogar. Tiene cuatro hijas con Jaron Varsano: Alma y Maya. La pareja se conoció en 2006, gracias a amigos en común, durante una fiesta en el desierto de Israel. En 2008, el productor y la actriz se casaron y ahora viven felices y enamorados.

Gal Gadot contó años atrás que de inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, pero ella era muy joven para entenderlo, pues Varsano es 10 años mayor que ella. Él se quería casar pronto, pero esperó dos años a que la también modelo estuviera lista.

El 30 de abril, Gal Gadot cumplió 41 años y compartió un mensaje con sus seguidores: “Otro año más. Me siento profundamente agradecida por todas las personas en mi vida. Les deseo salud, paz y felicidad. Gracias por todo el cariño, significa muchísimo para mí. Mi corazón está lleno de gratitud. Les envío luz y amor a todos”.