La actriz Gal Gadot volvió a acaparar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir una imagen que rápidamente se llenó de “Me Gusta”. La estrella de Hollywood sorprendió con una fotografía en la que presume su figura en un diminuto bikini de estilo animal print.

Gadot aparece recostada sobre el borde de una piscina infinita. El bikini, con estampado de serpiente, resalta sobre el entorno natural que la rodea, compuesto por abundante vegetación. La composición transmite una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Fiel a su estilo sencillo, la actriz acompañó la publicación con el breve mensaje “mi lugar feliz”, una frase que resonó entre sus seguidores y que refleja un momento de descanso. En cuestión de horas, la imagen acumuló más de 228 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios que destacaron su belleza.

📲 | Gal Gadot via Instagram:



“My happy place 💙” pic.twitter.com/p4uzLpYhv2 — best of gal gadot (@gadotfilms) June 7, 2026

Gal Gadot limitó los comentarios, pues la mayoría de los usuarios dejaba comentarios exigiendo una Palestina libre. Hace tiempo, la actriz enfrentó una serie de protestas durante el rodaje de The Runner, en Londres.

Según fuentes cercanas a la producción, Gal Gadot ha compartido con su círculo cercano que la experiencia ha sido profundamente perturbadora y que se siente emocionalmente afectada por los acontecimientos.

Gal Gadot, de 41 años y de nacionalidad israelí, ha sido blanco de críticas por su apoyo público a Israel y su pasado servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que ha motivado a los manifestantes a acusarla de "blanquear crímenes de guerra".

Por ahora intenta refugiarse en su hogar. Tiene cuatro hijas con Jaron Varsano: Alma y Maya. La pareja se conoció en 2006, gracias a amigos en común, durante una fiesta en el desierto de Israel. En 2008, el productor y la actriz se casaron y ahora viven felices y enamorados.

Gal Gadot contó años atrás que de inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, pero ella era muy joven para entenderlo, pues Varsano es 10 años mayor que ella. Él se quería casar pronto, pero esperó dos años a que la también modelo estuviera lista.

El 30 de abril, Gal Gadot cumplió 41 años y compartió un mensaje con sus seguidores: “Otro año más. Me siento profundamente agradecida por todas las personas en mi vida. Les deseo salud, paz y felicidad. Gracias por todo el cariño, significa muchísimo para mí. Mi corazón está lleno de gratitud. Les envío luz y amor a todos”.