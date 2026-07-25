Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo del espectáculo. La cantante, actriz y empresaria celebró su 57 cumpleaños compartiendo una atrevida foto desde una bañera, una publicación que rápidamente se hizo viral y desató miles de reacciones entre sus millones de seguidores.

Para celebrar un año más de vida, Jennifer Lopez publicó una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de su cumpleaños, el cual fue el pasado 24 de julio; en la publicación que enloqueció a sus seguidores, se ve que la Diva del Bronx compartió dicha fecha tan especial con su hermana Lynda, quien en semanas pasadas también festejó su cumpleaños.

"¡Un viaje de hermanas para celebrar dos cumpleaños a la vez siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!", escribió JLo en la publicación de Instagram; entre las fotos que más llamaron la atención está una en la que aparece en la bañera comiendo pastel, acompañada de su hermana.

Fiel a la imagen que ha construido durante décadas, la artista lució un estilo sofisticado y glamuroso.

En pocas horas, la publicación reunió millones de "Me gusta" y miles de comentarios de fanáticos y celebridades que aprovecharon para felicitarlas por sus respectivos cumpleaños.

Los internautas destacaron la seguridad y el estilo de la cantante, mientras otros señalaron que sigue siendo un referente de moda, belleza y bienestar.

JLo cumpleaños. Foto: Tomada de Instagram @jlo

Entre los comentarios más compartidos se leían mensajes como: "Jennifer Lopez está espectacular", "No parece de 57 años", "La reina del glamour" y "Cada año luce mejor"

¿Por qué Jennifer Lopez sigue siendo tendencia?

La famosa continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento internacional. Con una trayectoria que incluye éxitos musicales, películas, giras mundiales y negocios en la industria de la moda y la belleza, la artista sigue captando la atención del público cada vez que comparte un nuevo proyecto o un vistazo a su vida personal.

¿Cuál es el nombre completo de Jennifer Lopez?

Su nombre completo es Jennifer Lynn Lopez, aunque internacionalmente es conocida como JLo.