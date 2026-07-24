La disputa entre Gala Montes y Briggitte Bozzo continúa escalando en redes sociales. Ahora, la actriz respondió a las críticas de su excompañera de La Casa de los Famosos y aseguró que ella "no come" de nadie, en medio de la controversia por Lau Stylist.

Esta fue la respuesta de Gala Montes y cómo surgió el nuevo enfrentamiento con Briggitte Bozzo por la polémica de Lau Stylist.

¿Por qué Gala Montes involucró a Briggitte Bozzo en la polémica de Lau Stylist?

Luego de que el pasado lunes 20 de julio se volviera viral un video de la estilista argentina Lau Stylist insultando a los mexicanos, Gala Montes, quien trabajó con ella durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos, publicó un mensaje en X en el que acusó a su excompañera Briggitte Bozzo de haber sido el único miembro del reality que la defendía.

"No te queremos en México. Se lo dije desde que salí de la casa de los famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé alv con sus botas q se rompieron porque nunca fue buena Stylist", escribió.

No te queremos en 🇲🇽

se lo dije desde que salí de la casa de los famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte😖por eso la

Mandé alv con sus botas q se rompieron porque nunca fue buena Stylist 😈😈 https://t.co/TeGZkKuM5m — Galamontes (@GalaMontes2) July 20, 2026

Gala Montes hizo referencia al conflicto que tuvo con la estilista después de que Lau Stylist la acusara de devolverle la ropa en mal estado y asegurara que era "horrible trabajar con gente así".

Tras esas declaraciones, la actriz sostuvo que la argentina era una persona conflictiva.

Briggitte Bozzo responde a Gala Montes tras las acusaciones

La actriz y modelo venezolana no tardó en responder. En un video publicado en redes sociales aseguró que ya no tiene relación con Lau Stylist y que era injusto involucrarla en la polémica.

"Yo de verdad no tengo que ver con esa persona. Yo le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales. Yo trabajé con ella lo que tenía que trabajar con ella en su momento. Pero hasta ahí. Entonces se me hace injusto que metan a otras personas que no tienen nada que ver porque yo amo este país con todo mi corazón...".

Pese a esa explicación, Gala volvió a lanzar una indirecta en X y la acusó de ser una mala amiga.

"Jajaj verga es q such a bad friend jajaja ahora q ya nadie quiere a Lau ya no trabaja con ella, but before…", escribió la actriz.

Jajaj verga es q such a bad friend jajaja ahora q ya nadie quiere a Lau ya no trabaja con ella, but before… https://t.co/I85WnmyT1v — Galamontes (@GalaMontes2) July 23, 2026

Briggitte respondió nuevamente con otro video, donde pidió a Gala dejar de mencionarla y le lanzó una indirecta.

"Yo no sé cuál es el problema de esta persona que me tiene que señalar en absolutamente todo, ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar... mala amiga no soy porque para empezar yo sé escoger a las amigas que yo tengo".

Gala Montes responde a Briggitte Bozzo: "Yo no como de ti"

Tras las declaraciones de Briggitte, Gala publicó un video en el que negó vivir de hablar de su excompañera y aseguró que ella sí trabaja.

"O sea no bebé, yo no como de ti. No te olvides. ¿A qué te refieres? ¡Cómo crees, wey! ¿Qué me ponga a trabajar? Yo sí trabajo, bebé. Seguramente me has visto, supongo. Yo no te he visto a ti en nada. Entonces no te confundas. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor. ¿Y desde cuándo eres tan venezolana? Es que tú eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana, como Lau Stylist. Justo así, se parecen".

Dice Gala que le gusta chingar a las mujeres por gusto. Eso no es muy feminista de su parte porque no hay que olvidar que ella se vendía así, como feminista.

Ninguna mujer está a salvo cerca de ella, a todas las quiere “destruir”. Lamentable pic.twitter.com/EYd7Ac7eG3 — Jaz (@Jazmiinn04) July 24, 2026

Más tarde, Gala compartió un segundo video en el que volvió a cuestionar la trayectoria laboral de Briggitte.

"Para tener una carrera de 20 años hay que trabajar, mi reina, y yo a ti no te he visto trabajando".