En medio de la polémica que involucra a Rosalía y la cancelación que está sufriendo por parte del público argentino, Cazzu rompió el silencio y se pronunció sobre la controversia; la cantante opinó y le envió un contundente mensaje a su colega, quien en los próximo días ofrecerá varios conciertos en dicho país Sudamericano. “Hay que tener responsabilidad”, dijo la cantante de “Con Otra”.

Con una reflexión que rápidamente se viralizó, la intérprete de Nena Trampa hizo un llamado a la responsabilidad de las figuras públicas al momento de expresar opiniones sobre temas que generan una fuerte carga emocional, esto derivado de la cancelación y el odio que ha recibido Rosalía tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El enojo hacia la cantante española comenzó cuando compartió un video de la influencer Mia Khalifa en el que sonaba su canción La Perla mientras la usuaria la vinculaba con la selección argentina. Rosalía dijo que no tenía nada en contra del país, ya que lo ama. “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón (...) Sólo tengo amor por Argentina”, agregó.

¿Qué dijo Cazzu sobre Rosalía?

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, Cazzu fue cuestionada sobre la polémica que surgió alrededor de Rosalía y las reacciones que provocó entre parte del público argentino. En su respuesta, la cantante señaló que las personas con gran exposición mediática deben ser conscientes del alcance de sus palabras.

“La gente habla de Rosalía, yo leí que ella puso algo como que había compartido algo que no había leído. Tenemos que tener cuidado y responsabilidad nosotras las personas públicas que caminamos en una cornisa, la cornisa de que nos amen o que nos odien en cuestión de segundos y creo que una responsabilidad de las personas como yo que estamos, que me están escuchando 9000 personas, es un poco saber eso, ¿no?”, comentó.

También, dijo: “En este contexto que todo el mundo está tan susceptible cualquier persona puede decir una palabra y relacionarse con que estaba hablando de eso”. Por último, pidió que se detuviera la confrontación: “Dejen de pelear, tratemos de entender nuestras culturas que son tan parecidas. Los quiero mucho... dejen de cancelar”.

@programa_hoy Cazzu reacciona a lo que subió Rosalía de Argentina. ♬ sonido original - HOY

¿Cazzu criticó directamente a Rosalía?

No, ya que su declaración fue una reflexión sobre la importancia de actuar con responsabilidad cuando se tiene una gran influencia en millones de personas.

Tras difundirse el video de Cazzu, miles de usuarios de redes sociales hicieron comentarios tales como: “Las palabras de Cazzu nunca decepcionan”, “Lo que pasa que ahora tienen miedo después de haber tirado la piedra”, “Julieta tan inteligente y asertiva en todo lo que piensa y dice” y “Cazzu tratando de calmar las aguas, pero bueno habrá que esperar si Rosalía cancela o no”.