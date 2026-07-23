Alejandra Jaramillo volvió a robarse la atención en redes sociales luego de aparecer con un radical cambio de look tras su despido de Univisión. La conductora e influencer ecuatoriana compartió imágenes de su nueva apariencia y aprovechó para continuar lanzando mensajes relacionados con la controversia que surgió después de que se burlara de la derrota de México ante Inglaterra. “No insulté a nadie”, reiteró.

El nombre de Alejandra Jaramillo se volvió tendencia hace unas semanas después de que se viralizara un video en el que se celebraba los goles de Inglaterra en el partido contra México. "Yo quería solo una cosa para dormir tranquila hoy" escribió en el clip y agregó en la publicación: "Gracias Kane, gracias Bellingham. Me dicen que tienes raíces esmeraldeñas”.

Estas palabras fueron suficientes para que miles de personas, especialmente mexicanos, se lanzaran en su contra, argumentando que estaba enojada por la derrota de Ecuador ante el Tricolor, la cual había sucedido cinco días antes del partido contra la selección inglesa.

Desde entonces y hasta ahora, Jaramillo ha perdido cientos de seguidores, fue cancelada por otros miles y hasta perdió su trabajo, ya que Univisión anunció que ya no formaría parte de su empresa. Por su parte, la ecuatoriana confirmó la noticia de que ya no trabajaría para la famosa cadena de televisión y aseguró que estaba tranquila, porque no había hecho nada malo.

Posterior a esto, compartió que no le afectó su despido de Univisión y que, para cerrar el ciclo, se había hecho un cambio de look, el cual le recordaba sus inicios, su niñez.

“Fresh start. Cuánta magia hay en volver a lo esencial; mi corte de pelo de la infancia, creí por inseguridades muy típicas de mi que nunca volvería a tenerlo así. Que estaba destinada al tinte rubio y a las extensiones “porque me quedaba mejor”; quise hacer este cambio sin nada de maquillaje para observar por dentro más que solo mirarme con un look diferente frente al espejo. Me reconocí al instante, mi misma esencia, esa que no ha cambiado pero que sí ha evolucionado con la madurez que dan la vida misma y los años, años que siento me quité unos cuantos volviendo a mi color natural. Feeling pretty and a little girl again”, escribió la conductora.

En fotografías y videos publicados en sus redes sociales, la ecuatoriana mostró un nuevo estilo de cabello, lo que provocó miles de comentarios de sus seguidores. Muchos interpretaron el cambio de imagen como una nueva etapa en su carrera profesional, mientras que otros simplemente elogiaron su renovada apariencia.

En sus historias de Instagram también lanzó un mensaje en el que reiteró que no había ofendido a nadie: “Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es “freedom of speech” libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien”, puntualizó.