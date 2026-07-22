Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más longevas y famosas del espectáculo mexicano. Recién sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan a su segundo retoño, una niña que llevará por nombre María.

Te contamos cuántos años tienen, cómo comenzó su historia de amor, cuántos hijos forman su familia y por qué su matrimonio ha estado rodeado de rumores desde hace algunos años.

¿Cuántos años tiene Cynthia Rodríguez?

Cynthia Rodríguez tiene 42 años. Nació el 8 de mayo de 1984 en Monclova, Coahuila.

¿Cuántos años tiene Carlos Rivera?

Carlos Rivera tiene 40 años. Nació el 15 de marzo de 1986 en Huamantla, Tlaxcala.

¿Dónde se conocieron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Aunque participaron en distintas generaciones de La Academia —él en la tercera y ella en la cuarta—, fue en Desafío de Estrellas donde coincidieron y comenzaron a forjar una gran amistad.

Durante ese programa interpretaron juntos el tema "Duele", de LU, y con el paso del tiempo la amistad terminó convirtiéndose en una historia de amor.

Años después, Cynthia contó que durante mucho tiempo siempre lo vio como un amigo.

"Desde antes de que se fuera a España porque era mi amigo y era Carlitos, porque era chiquito, pues es más chico que yo. Realmente era Carlitos, era mi amigo, platicábamos y todo, pero antes de que se fuera a España fuimos a cenar y fue de: '¿Cómo? Mmm, ya no es Carlitos, ¡es Carlos!'", recordó la cantante, según recoge TV Azteca.

¿Cuándo comenzaron su relación Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Diversos medios señalan que la pareja comenzó a salir en noviembre de 2015, aunque durante varios años mantuvieron su romance lejos de los reflectores.

Con el paso del tiempo, ambos confirmaron públicamente su relación y dejaron claro que no era un secreto, sino una decisión para proteger su vida privada.

En una entrevista para Todo Un Show, Carlos Rivera explicó:

"Me dicen: '¿Por qué lo escondes?'. No, no escondo. De hecho, nosotros no escondemos; nosotros protegemos. Es diferente. Vamos a restaurantes, a fiestas, al cine... pero no mostramos, que es diferente".

¿Cuántos años llevan casados Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

4 años. La pareja se casó el 5 de junio de 2022 en la región de Ribera del Duero, en Castilla y León, España.

La boda fue una ceremonia muy íntima a la que únicamente asistieron familiares y amigos cercanos.

¿Cuántos hijos tienen Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Actualmente, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tienen un hijo, León, y esperan la llegada de su segunda hija, quien llevará por nombre María.

Al anunciar el embarazo, la pareja compartió un emotivo mensaje a través de Instagram:

"Dios nos ha vuelto a bendecir…Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte…MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte…Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".

¿Por qué el matrimonio de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ha estado rodeado de rumores?

Aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera siempre han mantenido su relación lejos de los reflectores, eso no ha evitado que en redes sociales y algunos programas de espectáculos surjan rumores sobre su matrimonio.

Uno de los más comentados es el que asegura que ambos tendrían un supuesto "matrimonio lavanda", un término que, de acuerdo con la página Gottman, se utiliza para describir un matrimonio entre un hombre y una mujer en el que uno o ambos integrantes no son heterosexuales y cuya relación sería de conveniencia.

Los rumores también cobraron fuerza tras la polémica de 2025, cuando Carlos Rivera se negó a cantar en una boda lésbica porque, supuestamente, no quería que lo relacionaran con la comunidad LGBT+ para no avivar los rumores de su orientación sexual. Esa situación, sumada a comentarios de su excompañera de La Academia, Toñita, en febrero de este año, volvió a poner el tema sobre la mesa.

"No di a entender (que está arreglado), solamente tengo la misma idea de Juan Gabriel: lo que se ve, no se juzga", declaró Toñita a la prensa.

Y agregó:

"Nosotros no somos nadie para sacar a nadie del clóset. Podemos opinar, hacer un desastre, pero tampoco somos jueces para juzgar la vida de cada quien. Si Carlitos es o no es, es su bronca".