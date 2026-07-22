Después de la cancelación masiva por haber compartido un video, interpretado como una burla hacia la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, la cantante Rosalía pidió disculpas y reiteró su respeto y amor por el país latinoamericano, pero no han sido suficiente para calmar la polémica. ¿Qué dijo?

En sus redes sociales, la cantante española dijo que había compartido el video porque sonaba su canción La Perla, que describe a una persona reprochable o inmoral, y que no tenía nada contra el país, ya que lo ama.

“Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón” escribió sobre una bandera argentina en sus stories de Instagram. “Sólo tengo amor por Argentina”, agregó en otra.

Las disculpas públicas no han sido suficientes ya que los fans argentinos se han pronunciado molestos y resentidos por la acción.

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La Rosalía, como le llaman sus seguidores, tiene programadas tres fechas en la Movistar Arena de Buenos Aires, para el 1, 2 y 4 de agosto. Desde que los usuarios se dieron cuenta de su compartida, la han amagado con boicotear sus conciertos y hay varios usuarios en Instagram y X que han hecho pública la devolución de los boletos.

Hasta el momento no se sabe hasta qué punto sus shows están siendo boicoteados y cuántas entradas han sido devueltas. Tampoco se sabe si hay posibilidades de que cancele su gira por Argentina.

¿Por qué los argentinos están cancelando a Rosalía?

Rosalía se hizo tendencia en redes sociales luego de compartir un video de la creadora Mia Khalifa donde se burla de la derrota de Argentina con la frase “Como suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas”. De fondo, en dicho video, suena la canción La Perla.

Cabe mencionar que, en los últimos días, Argentina ha sido tema de conversación por su derrota en el Mundial 2026, pero también por los comportamientos antifutbolistas de los jugadores que se pelearon en la final y por las afirmaciones de que Argentina fue beneficiada durante todo la justa deportiva para ganar.

Para la afición de muchas selecciones, Argentina no jugó limpio durante todo el torneo y a esto se le ha sumado discursos de odio, burlas y agresiones que circulan en internet por parte de los argentinos.

Tras compartir dicha publicación que hablaba de la selección albiceleste, Rosalía ha sido cancelada en Argentina, donde sus seguidores están creando campañas masivas para dejarla de seguir, pero también para pedir reembolsos de los boletos que compraron para su concierto en la Arena Movistar en agosto próximo.

Los fanáticos, aún molestos con la cantante y sin hacer caso a la disculpa han escrito en Instagram mensajes como:

“Que no se le ocurra entrar a Argentina”, “Devolví las 5 entradas que compré para mis sobrinas. Ellas solas decidieron no ir a verte. Mi abuelo nació en España. Amo a España. Jamás hablaría en contra de ese país. Decepcionaste muchísimo a tu público argentino. Acá la gente igualmente te va a recibir con cariño si es que no cancelas tu show. Pero dudo que quieran ir a verte”, “La única perla sos vos”, “Se pueden devolver las entradas, ya hay muchas personas que pudieron. Vamos que se sienta lo que es ser de Argentina”, “Cancelada”, “Con Argentina no”, “Sin público no hay circo. Basta de darles de comer”, “El respeto no se negocia. Si alguna vez hablaste con desprecio de los argentinos, no esperes que todos te reciban con los brazos abiertos. El talento se admira, pero el respeto se gana. Argentina tiene memoria”, “Hagamos campaña para que Messi y María Becerra dejen de seguirla”, “Dejen de seguir a Rosalía y sigan a Rauw”, “Argentina no olvida”, “Ojalá no te atrevas a venir. Te queda muy grande Argentina”.