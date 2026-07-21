La cantante española Rosalía se convirtió en tendencia en Argentina luego de compartir un video en TikTok relacionado con la victoria de España en la final del Mundial 2026. La publicación provocó una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios incluso comenzaron a pedir el boicot de sus conciertos en Buenos Aires.

A continuación te contamos qué compartió la artista y por qué desató la molestia entre seguidores argentinos.

¿Qué publicó Rosalía que hizo enojar a los argentinos?

En TikTok, Rosalía compartió un video de la influencer y creadora de contenido Mia Khalifa, en el que se utiliza la canción La Perla con el siguiente mensaje:

"Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas".

De acuerdo con La página del español, la palabra perla se utiliza coloquialmente en España para referirse a una persona poco ejemplar, conflictiva o que suele causar problemas.

Asimismo, Grazia Magazine señala que el término también puede describir a alguien problemático o poco confiable.

Dicha expresión, da el título a la canción La Perla, incluida en el álbum LUX, donde Rosalía la utiliza para referirse a su expareja, Rauw Alejandro.

Rosalía insultó a Argentina a pocos días de su concierto en Buenos Aires: la artista española compartió un TikTok de Mia Khalifa con “La Perla”, una canción que describe a un manipulador, mentiroso y malagradecido. pic.twitter.com/1aH3qOh4eZ — Eva TV (@evaenvivo) July 21, 2026

Usuarios llaman a boicotear los conciertos de Rosalía en Argentina

Tras la publicación, algunos usuarios interpretaron que Rosalía llamó "Perlas" a los jugadores de la Selección Argentina, por lo que comenzaron a pedir el boicot de sus cuatro conciertos programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Incluso, algunos internautas solicitaron directamente la cancelación de las presentaciones.

"¿Podríamos ir cancelando los Movistar Arena, no?", escribió una usuaria en el TikTok de Mia Khalifa.

"Muy inteligente Rosalía tratándonos de perla cuando viene en unos días…", comentó otra.

"Por favor, no vayan al concierto de Rosalía", pidió alguien más.

Otro usuario señaló que aún era posible solicitar el reembolso de los boletos a través del sitio web del Movistar Arena.

"Los que compraron entrada para Rosalía hasta 10 días antes pueden devolver la entrada".

En X, un usuario identificado como @becerrasimp incluso compartió un hilo en el que explica cómo solicitar el reembolso de las entradas para los conciertos.

🪡| Abro Hilo:

Guía de como pedir reembolso para el concierto de Rosalía en el Movistar Arena Argentina 2026. pic.twitter.com/lOiDZfA8KC — jessica esoterica (@becerrasimp) July 21, 2026

Otro internauta acusó a la cantante española de promover un discurso de odio contra Argentina.

"Lo peligroso que es que una persona con tantos seguidores promueva el odio a una nación. Después se hacen las buenitas, pero bien que no tiene moral ni pensamiento crítico. Solo siguen modas para ser relevantes".

Hasta el momento, Rosalía no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. Sin embargo, su publicación más reciente en Instagram también se llenó de comentarios de usuarios argentinos que cuestionan el video compartido en TikTok.