Lionel Messi rompió el silencio después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España. En una publicación de Instagram, el capitán de la Albiceleste confesó que el dolor por la derrota "es muy grande" y reconoció que tardará en cerrar esa herida.

Previamente, su esposa, Antonela Roccuzzo, compartió una fotografía de Messi acompañada de un emotivo mensaje para el futbolista, que rápidamente conmovió a los seguidores de la famosa pareja.

Te contamos qué publicaron Messi y Antonela Roccuzzo y cómo reaccionaron las redes sociales.

El mensaje de Messi tras perder la final del Mundial 2026

Lionel Messi compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con la medalla de subcampeón del Mundial 2026. Junto a la imagen publicó un mensaje en el que confesó que sentía un dolor muy grande y que le costará cerrar esa herida.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

Además, agradeció a los aficionados por los mensajes de apoyo que ha recibido desde la derrota y aprovechó para felicitar a la Selección de España por la conquista del campeonato.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

También quiero felicitar a España por el campeonato", finalizó.

¿Qué foto publicó Antonela Roccuzzo y qué mensaje dedicó a Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026?

Por su parte, la modelo, influencer y filántropa argentina Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su esposo, Lionel Messi, con quien tiene tres hijos.

"Siempre vas a ser el mejor, Lionel Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", escribió Antonela Roccuzzo.

También destacó que Messi representa un gran ejemplo para sus hijos y expresó el orgullo que siente por él.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", finalizó.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que se observa a Lionel Messi con la medalla de subcampeón y casi hasta las lágrimas tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Las redes reaccionan al mensaje de Antonela Roccuzzo

La publicación rápidamente acumuló más de 2 millones de me gusta y cerca de 100 mil comentarios. Muchos usuarios coincidieron con las palabras de Antonela Roccuzzo y aseguraron que Lionel Messi siempre será el mejor futbolista de la historia.

Otros seguidores enviaron bendiciones a la familia, mientras que algunos afirmaron que gracias a la relación entre ambos todavía creen en el amor.

Entre los comentarios destacan:

"Los amamos, familia hermosa".

"Divinas, hermosas y verdaderas palabras".

"Gracias, Anto , por cuidarlo. Es enorme y siempre va a ser el mejor para todos nosotros".

, por cuidarlo. Es enorme y siempre va a ser el mejor para todos nosotros". "¡Pusiste en palabras lo que sentimos muchos! ¡Te amamos, Leo!".

"Al lado de un gran hombre hay una gran mujer".

"¡Qué hermosas palabras! ¡Gracias por tanto!".

"Una carta abierta escrita con el corazón y con toda la razón".

"Gracias a ustedes todavía creo en el amor".

"¡Los amamos! Dios los bendiga siempre".

"Eso es verdadero amor, palabras que brotan del alma, sentidas e inmejorables. Gracias a esta gran familia y a toda la selección que siempre se esforzó por darnos todo. Gracias totales".

Así terminó Messi el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcó la última participación de Lionel Messi en una Copa del Mundo. El capitán argentino no pudo despedirse con un segundo título mundial y tampoco consiguió quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Messi terminó en el segundo lugar de la clasificación por la Bota de Oro con ocho goles y cuatro asistencias, solo por detrás del francés Kylian Mbappé, quien cerró el certamen con 10 goles y cuatro asistencias tras disputar el partido por el tercer lugar ante Inglaterra.

En el tercer puesto finalizó Jude Bellingham, figura de Inglaterra, con siete goles y una asistencia.