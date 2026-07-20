Alex Diego, seleccionador de México sub-20, y Eduardo Arce, seleccionador sub-23, confiaron este lunes en que la ausencia de Gilberto Mora en los representativos menores de este país no afectará sus respectivas actuaciones en el Preolímpico de Concacaf y en los Juegos Centroamericanos.

“Gil arrastraba una lesión que lo mantuvo con muchos cuidados antes de la Copa del Mundo y al final se decidió que su proceso era con la selección mayor; tuvo un Mundial muy bueno y tiene un futuro espectacular que hay que cuidar”, aseveró Diego respecto a Mora, quien a sus 17 años está considerado como la máxima joya del fútbol mexicano.

Alex Diego está ocupado en la puesta a punto de la selección mexicana sub-20 que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y al Mundial de la categoría en el certamen clasificatorio que se jugará en México del 24 de julio al 9 de agosto.

“No es un tema de tapar procesos, sino de entender que los jugadores no son robots; son personas que tienen lesiones y deben tener descanso, no son máquinas. Gil viene de procesos en que ha jugado con la sub-17, con la sub-18, jugó la Copa del Mundo con la selección mayor y el cuerpo de repente dice baja tantito para que sigas en tu mejor momento y tengas el mejor rendimiento”, señaló el estratega.

A pesar de la ausencia de Mora, Alex Diego aceptó que México es el gran favorito para clasificar tanto a los olímpicos, como al mundial sub-20.

“La presión se maneja de diferente manera, nosotros tenemos una gran ilusión y compromiso. Estamos muy emocionados con la oportunidad que se nos viene para que estos jugadores se pongan en los ojos del mundo. Tenemos una ilusión grande de conseguir los boletos a Juegos Olímpicos y el Mundial”, puntualizó.

Una opinión que secundó Eduardo Arce.

“Nunca pensamos en Gil para los Centroamericanos, de haber sido considerado lo habíamos mandado a la sub-20 para los boletos que se juegan. Gil tiene que enfocarse en su equipo, descansar y seguir su proceso en selección mayor”, subrayó Arce sobre el joven centrocampista del Tijuana de la liga local.

Al igual que Diego, Arce desestimó que la ausencia de Gilberto Mora cambie la condición de la selección mexicana que es favorita para ganar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en los que debutarán el próximo 30 de julio.