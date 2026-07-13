Después del Mundial 2026, los Xolos de Tijuana no dejarán ir a Gilberto Mora, promesa del futbol mexicano y la estrella máxima de la Selección Mexicana. ¿Qué pasará con el jugador de 17 años? ¿Qué pasa con Europa?

A días de haber concluido su participación con el Tri en la justa deportiva y de los informes sobre posibles fichajes con clubes de élite en Europa, Jorge Hank, dueño de los Xolos de Tijuana detalló que Morita no se irá de México en un futuro inmediato.

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El empresario detalló que Mora no tiene ofertas claras sobre su carrera del otro lado del continente y que tendrá que esperar a que cumpla la mayoría de edad, en octubre de 2026, para proyectar su futuro dentro del futbol. Asimismo, reveló que el joven jugará con los Xolos para el Apertura 2026 de la Liga MX.

“FIFA tiene dentro de su reglamento, que a mí se me hace excelente, que hasta los 18 años pueden irse. Antes de eso, tiene que ir con toda la familia”, señaló Hank.

Después de cumplir con el compromiso, el empresario espera que se decida su futuro: “Ojalá y se vaya a Europa, y no por malinchista, es un nivel diferente. Va a aprender mucho, va a practicar un montón y lo tendremos en la Selección dentro de cuatro años”, apuntó.

Hace unos días se filtró que Gilberto Morita estaba en el radar de varios clubes europeos, entre ellos el Liverpool Arsenal, Real Madrid y el Barcelona, en torno a esto, Hank dijo que a él le gustaría verlo siempre con los Xolos, pero que el equipo “no da para tanto” ya que Gilberto “es un chavo con mucho por delante”.

Esto pasará con Gilberto Mora después de su temporada con Xolos, informó el empresario Jorge Hank. pic.twitter.com/vW8Drc6bLq — SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) July 11, 2026

“Lo que dijo el Vasco después [de finalizar su participación en el Mundial] tiene mucho sentido. Es un chavo con mucho por delante, no se vale que yo lo exprimiera y que yo lo arriesgara tanto”, señaló.

Lo quieren en los grandes clubes de Europa

De acuerdo con información detallada por el sitio de futbol Team Talk, especializado en revelar fichajes dentro de la industria del balompié a nivel internacional, el Arsenal trabaja en un posible fichaje de Morita a pesar de que éste tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana.

Al parecer el club está dispuesto a pagar lo necesario para que el equipo mexicano lo deje ir antes de que termine su contrato en 2029.

Pero esa no sería la única oferta para Gil, Team Talk afirma que el Liverpool ya se puso en contacto con Mora y su equipo de representación para llegar a un acuerdo futuro.

“Según algunas fuentes, del contingente de la Premier League, el Liverpool está 'muy interesado' y ya se ha puesto en contacto con ellos para establecer las condiciones del acuerdo, así como los deseos del propio Mora”, dice el medio.

Team Talk también afirma que Mora está en la mira de equipos de élite como el Real Madrid y el Barcelona. El Manchester City y el Chelsea también están interesados en lanzar una oferta por el jugador.