A sus 61 años, Elizabeth Hurley sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que presume su espectacular figura mientras disfruta de un día junto al mar.

Para la ocasión, Hurley eligió un llamativo bikini blanco adornado con cadenas doradas, una prenda que dejó a la vista su abdomen plano, su silueta definida y brazos torneados.

La estrella complementó su atuendo con unas gafas de sol, aportando un toque chic a una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la fotografía aparece acompañada por otra mujer, mientras ambas posan relajadas frente a un impresionante paisaje costero.

Con el intenso azul del mar como telón de fondo, Elizabeth Hurley protagonizó una imagen que refleja una notable condición física. La publicación no tardó en generar comentarios positivos entre sus seguidores, quienes destacaron que la actriz luce mejor que nunca.

El bikini blanco forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Elizabeth Hurley compartió a Daily Mail algunos consejos para mantenerse saludable y radiante: no suele consumir comida chatarra y sólo bebe refresco una vez por mes. También bebe muy poco alcohol. No obstante, tiene una debilidad por la mantequilla de maní.

“No hago ningún ejercicio fijo, pero no puedo quedarme quieta por mucho tiempo. De hecho, como bastante, pero paseo mucho con mis perros. Salgo a caminar con ellos”.

También prefiere hacer tareas del hogar antes que ejercitarse en el gimnasio. La jardinería se ha convertido en la tarea que le da tranquilidad mental, pero también le exige físicamente.