Después de cuatro años, y de varias polémicas que eclipsó a la familia real, el rey Carlos y Camila recibieron la visita de Harry, Meghan Markle y sus dos hijos en el Palacio de Buckingham, según revelaron diversos medios británicos.

Si bien no hay mayores detalles del encuentro de los reyes con la familia del príncipe Harry, una experta en la raleza declaró que el personal de Carlos, así como sus secretarios y su cuerpo de seguridad, tienen la indicación de protegerlo de Harry y Meghan y de limitar su interacción durante la actual visita, lo anterior por “miedo”.

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Según declaró la experta Hilary Fordwich en una entrevista con Fox News, existe la indicación de que cada interacción “debe ser gestionada a detalle”, ya que no quieren que el príncipe pase tiempo a solas con el rey.

“Cada interacción deberá ser gestionada al detalle, incluso al minuto, por los cortesanos y aquellos cuyo trabajo es proteger la monarquía. Los encuentros meramente cordiales son más plausibles”, señaló Fordwich.

“Les preocupa mucho más la institución en su conjunto y su continuidad que los sentimientos de cualquier miembro de la familia. Esto ha sido así durante generaciones. Harry debería saberlo mejor”, agregó.

Los comentarios de la experta real coincidieron con las declaraciones que la presentadora Kinsey Schofield le hizo a Page Six acerca de la preocupación de los secretarios privados del rey y de ciertos miembros de la familia real sobre interacciones privadas entre padre e hijo.

Schofield detalló que todo el personal está alerta en caso de que los encuentros agendados entre el rey y el príncipe se tornen “incómodos” o se hagan peticiones complicadas para Carlos.

“Se sabe que los secretarios privados del rey también permanecen en alerta, listos para intervenir si una conversación se torna incómoda o se hace una petición difícil, y finalizan la reunión recordándole al rey que su próximo compromiso requiere tiempo de viaje adicional y que debe marcharse”, contó.

Según agregó, el personal fungirá como testigos discretos en todas las reuniones que sostengan con el objetivo de cuidar los comportamientos de Harry y sus posibles peticiones acerca de recibirlo dentro de la institución real junto a su esposa y sus dos hijos de nueva cuenta; también tendrán la obligación de ser testigos de los encuentros para evitar que haya malos entendidos o que Harry o Meghan filtren información sensible a la prensa.

“En este momento, cada encuentro entre el rey Carlos y el príncipe Harry tiene implicaciones constitucionales, no sólo emocionales”, señaló la presentadora.

Y agregó: “El palacio no trata estas reuniones como simples encuentros familiares, porque la experiencia ha enseñado a los funcionarios que las conversaciones privadas pueden convertirse rápidamente en titulares o en estrategias de relaciones públicas. En definitiva, creo que se trata de proteger la institución”.

En las mismas declaraciones Schofield afirmó que la institución tiene una profunda desconfianza hacia Harry y su esposa y miedo por lo que hagan o digan tras las reuniones con el rey, por lo que cada movimiento entre ambas partes debe ser supervisado.

“Hace seis años, esto era una disputa familiar; hoy es una evaluación de riesgos institucional. Una vez que se pierde la confianza, cada interacción se vuelve meticulosamente planificada porque lo que está en juego va mucho más allá de la relación entre padre e hijo. Creo que el príncipe Harry lo ha echado todo a perder en este viaje, y me han dicho que el rey no le dedicará tiempo si no lleva a los niños”, apuntó.

Este fin de semana se reportó que Harry y Meghan habían llegado a Londres para cumplir con algunos compromisos vinculados a los Juegos Invictus; aprovechando la visita; la pareja se encontraría en reuniones con el rey y la reina luego de cuatro años de distanciamiento y polémicas mediáticas.