Si estás preocupado porque crees que debes hablar inglés en tu entrevista de visa americana, relájate. La Embajada de Estados Unidos en México ha dedicado un espacio en sus redes sociales para desmentir algunos rumores en torno al trámite.

La Embajada de Estados Unidos en México aclara que no es necesario hablar inglés durante la entrevista con el oficial consular. “Puedes hablar en español”, remarca.

Los oficiales consulares son estadounidenses, pero hablan español y realizan la entrevista en este idioma. Puedes iniciar la conversación con un buenos días o un hola.

Si no dominas el inglés, evita saludar con Hello, Good morning o Good afternoon, pues es posible que el oficial te responda el saludo y continúe las preguntas en inglés. Para evitar trabarte, mejor afronta la entrevista en tu lengua materna.

De esta manera, estarás más seguro de tus respuestas y podrás formularlas mejor.

Consejos para tu entrevista de visa americana

Hay muchos mitos y preguntas alrededor de la entrevista de visa americana. La realidad es que casi siempre es muy breve y dura de 2 a 5 minutos. En ese corto tiempo, el oficial tomará tu pasaporte, revisará tu formulario DS-160 y comenzará a realizarte una serie de preguntas para saber por qué quieres la visa.

La realidad es que muy pocas veces la entrevista dura más de 3 minutos por persona. Si el oficial se extiende probablemente es porque tiene dudas sobre la solicitud. Aunque muchos no profundizan más y tras unas 5 o 6 preguntas determinan si la otorgan o niegan.

Por eso es muy importante que causes una buena impresión desde el instante que te ve. Viste ropa formal, como si fueras a una entrevista de trabajo y luce presentable sin llegar a verte exagerado.

Lo más importante es que hayas llenado bien tu formulario DS-160, pues la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí.

Es muy importante que tus respuestas sean claras, dichas con seguridad y que coincidan con lo llenado en el formulario. De no ser así, te realizará más preguntas para que aclares tus contradicciones y puede ponerte más nervioso.

Si algo cambió, lleva documentos que lo justifiquen. Por ejemplo, si cuando llenaste el DS-160 estudiabas y ahora trabajas, presenta una constancia de trabajo. Te ayudará.