Las personas interesadas en fortalecer su dominio del inglés podrán acceder a una nueva opción de formación en línea ofrecida por UNAM Canadá, institución que ha desarrollado programas académicos con enfoque en el contexto lingüístico y cultural canadiense y una metodología diseñada especialmente para estudiantes de habla hispana.

El programa de inglés en línea busca que los participantes desarrollen competencias comunicativas mediante clases en vivo impartidas por profesores canadienses con experiencia en la enseñanza del idioma a estudiantes hispanohablantes.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El curso anunciado corresponde al nivel B1, por lo que los aspirantes deben contar previamente con un nivel A2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Además, todos los interesados deberán presentar y aprobar un examen oral de ingreso, requisito indispensable para obtener un lugar dentro del programa.

Fechas y modalidad en línea

El curso se desarrollará durante el periodo Otoño 2026, del 20 de octubre al 26 de noviembre.

Las sesiones se impartirán completamente en línea los martes y jueves, de 8:00 a 10:00 de la noche.

La carga académica contempla:

24 horas de clase en vivo.

Dos sesiones semanales de dos horas cada una.

12 horas de trabajo autónomo.

Actividades enfocadas en speaking, listening, reading y writing.

La institución destacó que los grupos cuentan con cupo limitado.

¿Qué aprenderán los estudiantes?

El programa está orientado al desarrollo de habilidades comunicativas de nivel B1 mediante temas relacionados con la cultura y la sociedad canadiense.

Entre los contenidos se encuentran:

Repaso de tiempos gramaticales.

Incremento del vocabulario.

Fortalecimiento de la fluidez oral.

Uso de la voz pasiva.

Estilo indirecto.

Condicionales.

Gerundios e infinitivos.

Phrasal verbs.

Comparativos y superlativos.

Técnicas de escucha activa y toma de notas.

Escritura de ensayos persuasivos.

Pensamiento crítico y análisis de información.

Los estudiantes trabajarán además con temas como identidad lingüística, discriminación, medio ambiente, alimentación consciente, voluntariado internacional y fenómenos sociales contemporáneos.

Costos del curso de inglés de la UNAM Canadá

UNAM Canadá maneja tarifas diferenciadas según el perfil del participante.

Estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM: 347.70 dólares canadienses.

Estudiantes de escuelas públicas mexicanas y exalumnos UNAM: 391 dólares canadienses.

Público general: 434.20 dólares canadienses.

A estos montos se suman impuestos y posibles comisiones de transferencia.

Examen obligatorio de colocación

Todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán cubrir una cuota de 20 dólares canadienses por concepto de examen de colocación. La evaluación tiene una vigencia de seis meses y no es reembolsable ni transferible.

Cómo realizar la inscripción

El proceso inicia con un preregistro mediante correo electrónico dirigido al Área de Registro, Inscripción y Gestión Estudiantil (RIGES) a través de: servescol@unamcanada.com.

Los aspirantes deben enviar:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento y nacionalidad (personas mayores de 18 años).

(personas mayores de 18 años). Indicar que desean registrarse para el examen de inglés.

Credencial vigente, en caso de aplicar a alguna tarifa preferencial.

Posteriormente deberán:

Esperar la confirmación de aceptación.

Realizar el pago del examen de colocación.

Presentar el examen oral por videoconferencia.

Esperar el resultado.

Elegir el curso disponible según el nivel obtenido.

Realizar el pago correspondiente.

Enviar el comprobante de pago.

Completar su expediente escolar y acceder a la plataforma virtual.

Cambio de horario a considerar

UNAM Canadá informó que a partir del 1 de noviembre habrá un ajuste de horario en Canadá, por lo que los estudiantes deberán considerar una diferencia de una hora respecto a la Ciudad de México para el seguimiento de sus clases.

Aspectos importantes antes de inscribirse

La institución señala que:

No hay reembolsos, excepto si el curso es cancelado por UNAM Canadá.

Las clases perdidas no pueden recuperarse ni son grabadas.

Los lugares se asignan conforme los estudiantes aprueban el examen y completan el pago.

Aprobar el examen de ingreso no garantiza automáticamente un lugar en el curso debido a que los cupos son limitados.