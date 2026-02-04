La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una invitación abierta para todos los interesados en fortalecer su dominio del inglés y mejorar su perfil profesional a través de cursos gratuitos y en línea. La iniciativa se difunde por medio de la plataforma OPEN (Online Professional English Network) y está dirigida a hablantes no nativos de inglés que buscan desarrollar habilidades específicas para el ámbito laboral.

A través de sus redes sociales, la Embajada destacó que las inscripciones ya están abiertas para varios Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), los cuales pueden tomarse de manera completamente gratuita. Aunque los cursos ya comenzaron, las personas interesadas aún pueden integrarse y avanzar a su propio ritmo.

El Programa OPEN ofrece una amplia variedad de cursos diseñados para distintos sectores profesionales. Los MOOC están disponibles para un número ilimitado de participantes y combinan distintos formatos, desde cursos autodirigidos hasta opciones guiadas por instructores. La duración de cada programa es de entre cinco y doce semanas, con una carga de trabajo estimada de tres a cinco horas por módulo.

Entre las opciones disponibles se encuentra Inglés para Profesionales del Turismo, un curso diseñado específicamente para quienes trabajan o estudian en el sector turístico y desean comunicarse de manera más efectiva con visitantes internacionales.

Este programa se compone de cinco módulos que se desarrollan a lo largo de doce semanas y está enfocado en vocabulario, situaciones reales de atención al cliente y comunicación profesional en contextos turísticos.

Otro de los cursos destacados es Inglés para Negocios y Emprendimiento, dirigido a personas interesadas en fortalecer sus habilidades lingüísticas para el mundo empresarial. Este MOOC también consta de cinco módulos y aborda temas relacionados con negocios, emprendimiento y comunicación profesional, permitiendo a los participantes desenvolverse con mayor seguridad en entornos comerciales internacionales.

Asimismo, el programa ofrece Inglés para el Desarrollo Profesional, un curso enfocado en apoyar a los participantes en su crecimiento laboral dentro de un mercado global. A lo largo de doce semanas, los estudiantes trabajan contenidos relacionados con la búsqueda de empleo, elaboración de currículums, redacción de cartas de presentación, construcción de redes de contacto y preparación para entrevistas de trabajo, todo en inglés.

Los tres cursos comparten el mismo calendario. Las inscripciones se abrieron el 5 de enero de 2026, con inicio inmediato de clases ese mismo día. El registro permanecerá disponible hasta el 23 de marzo de 2026, mientras que la fecha estimada de finalización es el 30 de marzo de 2026.

El Programa OPEN es una iniciativa patrocinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desarrollada por la Universidad de Pensilvania en colaboración con FHI 360. Además de su enfoque práctico y profesional, los cursos están pensados para niveles de inglés que van desde principiante hasta intermedio bajo, lo que los hace accesibles para una amplia audiencia.

Cada participante puede registrarse en línea, explorar las descripciones de los cursos y descargar los materiales por módulo o en paquetes completos. Según señalan los organizadores, el objetivo no solo es mejorar el dominio del inglés, sino también empoderar a los estudiantes para que puedan competir con mayor confianza en el mercado laboral internacional.

Para inscribirse, basta con ingresar al sitio oficial del Programa OPEN y completar el registro en línea . En caso de dudas, los interesados pueden escribir al correo openmoocs@fhi360.org. Para participar, únicamente se requiere acceso a internet y compromiso para completar las actividades.